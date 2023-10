ČUDO NEVIĐENO! VRANJANKA SANJALA BROJEVE ZA LOTO DOBITAK, PA POSTALA MILIONER Priča ostavila sve bez reči: "Kad te hoće - hoće te"

Priča Vranjanca ostavlja sve bez daha. Sreća se ne namešta, jednostavno sreća dolazi sama, poručuje G.M. iz Vranja.

Loto groznica pred samo izvlačenje i neverovatna priča Vranjanca koga je samo jedan broj delio od sedmice.

"Živeli smo u staroj kući, počeli da gradimo novu, nestalo je para i stali smo sa gradnjom do prvog sprata, započinje priču G.M. i dodaje "al kad te oće sreća oće te.

Supruga je sanjala brojeve za loto dobitak, verovali ili ne. Nije bila potpuno sigurna u sedmi broj da li je 12 ili 14. Ispričala mi je san. Ja nisam verovao u to ali po nagovoru supruge i oca, a bili su baš uporni, otišao sam i u poslednjem satu pred zatvaranje kioska Državne lutrije Srbije , popunio i uplatio loto tiket, jednu kolonu sa redosledom brojeva koji su se pojavili u snu. Bio sam ljut i na sebe i na njih što sam po cičoj zimi i snegu morao da izlazim iz kuće", započinje priču naš sagovornik .

I desilo se čudo...

"Verovali smo pa i nismo, i čekali smo izvlačenje. Izvlačenje je počelo, prvi broj pogodak, možda slučajno prolazi mi kroz glavu. U kući tajac svi smo tu i pratimo izvlačenje. Drugi broj pogodak, treći, četvrti ma da li je ovo moguće i evo petog i šestog. Ostaje još samo sedmi broj...Sedmi je bio 14, a mi smo popunili 12. Mogli smo da imamo sedmicu, da sam poslušao suprugu i popunio drugu kolonu sa brojem 14 pošto ona nije bila sigurna između ta dva broja, koja su se pojavila u snu. Srce je htelo da iskoči iz grudi, dobitak na sedmici je iznosio oko tri miliona evra. Zbunjeni poskakasmo od sreće gledamo u tiket i ne verujemo, ali izvukli smo šesticu, imamo dobitak, san se ipak obistinio da li je to moguće? Izgleda da jeste .....", priča G.M.

foto: Printscreen

Dobijenim novcem završili smo započetu kuću, stavili pod krov, namestili stolariju izmalterisali i spremili je za useljenje, kad te oće, oće te, opet ističe Vranjanac koga očigledno prati sreća.

Otkriva, nećete verovati da mu šestica na lotou nije jedina sreća, jer mu je i Bingo igra na sreću donela dobitak u vrednosti od hiljadu evra.

Podseća da je 2008. igrao Bingo sa suprugom.

"Napravili smo kuću i došao je trenutak da se podelimo sa bratom. Sve je bilo u redu osim što sam u svoj prostor morao da unesem stari šporet, frižider, mašinu, nije bilo para za novu belu tehniku. U međuvremenu smo kupili Bingo listić. Bili smo u gužvi i kod izvlačenja smo bili sigurni da imamo samo zamenu. Snaji smo dali tiket da uzme zamenu pošto je krenula u grad.

Žena je bila zapanjena, jer joj je rečeno da imamo "neki" dobitak. Prosto se uplašila vratila nam je Bingo listić i to ispričala. Bili smo iznenađeni i zbunjeni i otišli smo do Državne lutrije u Vranju gde nam je potvrđeno da imamo dobitak od hiljadu evra.. Ubrzo smo preuzeli dobitak i zahvaljujući njemu zamenili kompletnu belu tehniku. Naišli smo i na akciju pa smo uspeli da kupimo i mašinu za pranje i sušenje veša. Našoj sreći nije bilo kraja", iskren je G.M.

Sa ocem je krenuo u Beograd da podigne novac .

"I tu nas prate anegdote, pita moj otac prolaznika u Beogradu gde je ulica Milutina Uskokovića, a on mu odgovara što si došao u Beograd kad ne znaš gde je ulica u koju ideš. Kao Bingo dobitnik trebalo je da se uključim u televizijski program u emisiju kod Dekija Pantelića da dam izjavu, ali nisam uspeo. Iznenada me je presekao jak bol u stomaku i morao sam pod hitno da pronađem toalet. Bilo mi je krivo, jer sam komunikativan i dugo sam pripremao tu izjavu ushićen zbog učešća na televiziji i prilici da svoje iskustvo podelim sa drugima. Dok sam ja bio u toaletu izjavu za televiziju o našoj sreći i dobitku dao je moj otac. Nije mi bilo pravo, ali tako se završilo ono što ću pamtiti do kraja života ", objašnjava Vranjanac.

Kaže da i dalje redovno igra igre na sreću, jer nikad se ne zna ...

Kurir.rs/T.S.