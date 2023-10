U SVAKOM GSP AUTOBUSU ZVUČNIK, EVO ZAŠTO! I STAJALIŠTA DRUGAČIJA: Šapić: Posle 12 godina ponovo i papirna karta, ali i ova novina!

Foto: Printscreen/Studio B, Printscreen/Video Plus

BEOGRAD - Krenuli smo u jedan težak proces, zato želim da kažem šta je urađeno nakon šest meseci i šta će biti urađeno. Verujem da ćemo za koju godinu imati najbolji prevoz u ovom delu Evrope - rekao je Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda, koji je naglasio da je u proseku za 47 procenata umanjena cena prevoza od uvođenja novog sistema gradskog prevoza - "Beograd plus".

- Neke karte su više, neke su manje pojeftinile, ali u proseku, čak za skoro 50 odsto su karte jeftinije - rekao je Šapić na današnjoj press konferenciji govoreći o "Beograd plusu", sistemu koji funkcioniše poslednjih šest meseci.

00:48 Uveli smo i papirnu kartu, možete kupiti preko 600 trafika, posle 12 godina prvi put možete kupiti kartu a ne dopunu za bus plus

On je naglasio i da mnogi gradovi iz Srbije, ali i Evrope žele da primene naš sistem naplate karata.

Šapić: U julu, avgustu i septembru prodato više karata nego u sistemu 'bus plus'

Gradonačelnik Beograda u ostavci Aleksandar Šapić izjavio je danas da je vraćeno poverenje građana u javni prevoz, otkad ga je preuzeo grad i istakao da to pokazuje i veća prodaja karata za 55,75 odsto.On je na konferenciji za novinare u Skupštini Beograda precizirao da je u ranijem "bus plus" sistemu u julu, avgustu i septembru bilo prodato 2.257.000 karata, a u novom 3.515.000. "Toliko o tome koliko građani nisu prihvatili novi sistem prevoza. To je potvrda da se vraća poverenje", rekao je Šapić.

Plaćanja i karticama uskoro

Što se tiče plaćanja, uz sve dosadašnje načine - papirna karta, SMS poruka, putem aplikacije, uskoro će svi autobusi imati i aparat za plaćanje kreditnom karticom.

00:59 Svaki autobus će imati zvučnik, kada kontrola uđe, imaće karticu koja aktivira glas koji obaveštava putnike da počinje kontrola karata

- U 300 autobusa već imamo mogućnost plaćanja karte i kreditnom karticom, a u narednih mesec i po dana najviše to će biti moguće u svim vozilima javnog gradskog prevoza. Plaćanja će biti moguće svim karticama - rekao je Šapić.

01:00 Uveli smo plaćanje karte uz aplikaciju, uveli smo i plaćanje javnog prevoza kreditnom karticom, bez obzira o kojoj kartici je pitanje

Najava kontrole preko ozvučenja On je najavio i da će svi autobusi uskoro imati i zvučnike, koji će između ostalog da najavljuje i kada uđe kontrola, kako bi putnici mogli da pripreme svoje karte. Što se tiče Google Transit opcije, Šapić je rekao da je tu bilo problema sa "Kentkartom". - To smo morali da pokrećemo ponovo, ali očekujemo ovih dana da se i tu pojavi sve ono što ima i na aplikaciji - rekao je Šapić.

01:37 Šapić - Stara aplikacija je bila samo aplikacija za praćenje autobusa, nova aplikacija ima i mogućnost plaćanja karata, svim karticama, plaćanje SMS-om

Info table na najprometnijim stajalištima

Šapić je najavio i postavljanje modernih info tabli, za početak, na najprometnijim stajalištima. Kako je rekao, do kraja novembra biće postavljeno 1.000 info tabli, gde će biti sve informacije o tome gde je vozilo, kada stiže, ali i druge informacije - vreme, temperatura vazduha... Sve ono što inače ima na "Beograd plus" aplikaciji.

- U prvoj etapi tih 1.000 tabli stajaće na najfrekventnijim mestima, a u narednih godinu, godinu i po dana, imaćemo na 3.000 mesta. To je revolucija o informisanju građana - naglasio je gradonačelnik Beograda.

01:24 Uveli smo popust za svako preduzeće koje ima 5 zaposlenih, postoji popust od 10%

