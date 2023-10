ALEKSANDAR ŠAPIĆ: Ako ostanem gradonačelnik, nastaviću sa uvođenjem reda u Beogradu!

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić najavio je nastavak uvođenja reda u Beogradu bude li ostao na mestu gradonačelnika i u narednom mandatu, ističući da je za godinu i nešto dana pokazao da je spreman da trpi i lične posledice, opstrukcije i kampanje protiv sebe iz svih nivoa društva, ne samo od opozicije i pojedinih medija.

- Udario sam u duboke sisteme, u razne osinjake. Deset godina se bavim ovim poslom i ako nisam spreman da uđem u konflikte da bih se izborio za dobre stvari za naš grad, ko će da bude spreman, sigurno ne onaj ko će se prvi put ovde pojaviti. Ako ja ne budem imao snage da se suprotstavim i velikim privrednim subjektima i konglomeratima koji upravljaju našim regionom, a ko će? Neko ko je došao na ovo mesto bez iskustva? - rekao je Šapić.

Gradonačelnik je podsetio da je čitavu deceniju vodio opštinu Novi Beograd. - Na mesto gradonačelnika došao sam s namerom da ostavim nešto iza sebe. Ako ne mogu da uradim velike i važne stvari, bolje da ne budem ovde – naglasio je gradonačelnik.

Šapić je istakao da je Grad Beograd doneo mnoge socijalne mere u poslednjih godinu i po dana, više nego što je urađeno za dvadeset ili trideset godina. – To što je urađeno u poslednjih godinu i po dana, do sada nijedna gradska uprava nije uradila i tako ćemo da nastavimo, od besplatnih vaučera, preko udžbenika, vrtića, do svih usluga socijalne zaštite, a nema čekanja ni na lične pratioce. Zatim, letos smo omogućili besplatni ulaz na sve bazene, podižemo subvencije za vrtiće, duplo smo pojeftinili javni prevoz i još mnogo drugih stvari...Trenutno čekamo da se završe javne nabavke za prečišćivače za vazduh u svim vrtićima i svim osnovnim školama, kao i za besplatni engleski za sve predškolce. Mislim da jedna odgovorna gradska uprava i gradonačelnik moraju da imaju ozbiljne socijalne mere i socijalni program - rekao je Šapić i najavio da će nastaviti sa ovom praksom u narednom periodu, kada će biti doneseno još novih socijalnih mera.

On je naglasio da neće da odustane od uređenja beogradskih obala i šetališta, Savskog i Dunavskog keja.

- To što smo dozvolili da poslednjih četrdeset godina uništavamo naše obale jeste naša bruka i sramota. Ja neću da zaustavim proces raščišćavanja i uređenja obala, na Savskom šetalištu od 110 ostaće 28 splavova, raspisujemo za nekoliko dana licitaciju za deo Dunavskog keja, a od Brankovog mosta pa skoro do Ušća neće biti splavova - rekao je Šapić.

Šapić je naglasio da se krenulo i u uvođenje reda prilikom rekonstrukcija ulica i naveo podatak da će do decembra, u konačnom zbiru, biti rekonstruisano više od 300 ulica.

- Krenuli smo čak i u proširivanje ulica, što niko do sada nije radio. Time obezbeđujemo dodatnu traku za javni prevoz i povećavamo protočnost saobraćaja. Kada se stavlja primedba u nekim medijima da se u isto vreme radi 166 ulica, ja moram da ih pitam kada se u istoriji grada dešavalo da neko istovremeno radi toliko ulica i kada bi trebalo, po njima, da mi to radimo? Tokom leta smo radili više nego ikad, uveli noćne radove i vikendom, tako da nismo probijali rokove - istakao je Šapić.

On je najavio i da očekuje da tokom jeseni bude završena javna nabavka za radove na spajanju Mosta na Adi sa srednjom deonicom u Bulevaru patrijarha Pavla, kao i da će u istom periodu započeti izgradnja podvožnjaka u Bulevaru umetnosti koji će rasteretiti ulicu Omladinskih brigada, što predstavlja kapitalno važan projekat za rasterećenje saobraćaja na Novom Beogradu.

Gradonačelnik je podsetio da je pre šest meseci počelo uspostavljanje potpuno novog sistema naplate karata i kontrole u javnom prevozu. – Uvođenje reda u Beogradu podrazumeva uređen javni prevoz. Sve što smo uradili za ovih šest meseci predstavlja kvalitativni pomak, uz pojeftinjenje karata. Nakon što smo saopštili koliko je povećan broj kupljenih karata, usledili su napadi na mene u kojima se kaže da je naplata smanjena. Naravno da je smanjena kada je duplo jeftinija, ali je broj prodatih karata veći. Ako su tačni podaci koje su oni izbacili , a papiri koji su zvanično kod nas pokazuju drugačiji broj karata za prošlu godinu, onda je pitanje gde su te pare završile, pošto u gradskoj kasi nisu. Onda ćemo i za to da ih tužimo. Suština je sledeća, mi smo vratili javni prevoz u ruke Beograđana iz ruku privatnika i nastavljamo da ga unapređujemo u interesu grada a ne „Bus plusa”, kao što je bilo do nedavno - rekao je Šapić.

