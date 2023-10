OTKRIVAMO ŠTA JE DO 20. DECEMBRA BESPLATNO ZA DECU: Roditelji mogu da biraju između više opcija

Za Gradsku opštinu Stari grad obrazovanje i školski sport čine prioritetne oblasti za unapređenje. Opština vredno radi na usavršavanju postojećih i kreiranju novih besplatnih programa koji u prvi plan stavljaju korist roditelja i dece, dok su u okviru programa “Stari grad misli na tebe” kreirane besplatne edukativne radionice i škole sporta za roditelje i decu do četvrtog razreda. Prvi ciklus besplatnih programa krenuo je od 20. septembra i trajaće do 20. decembra ove godine, a svi besplatni programi osmišljeni su u saradnji sa timom stručnjaka koji čine kompetentni pedagozi, nastavnici, zdravstveni i sportski radnici.

foto: Opština Stari Grad

Cilj jeste da se stvore što bolji uslovi za odrastanje sve dece na Starom gradu, da im se obezbedi da imaju dobre i zanimljive vannastavne aktivnosti koje će im pomagati da se razvijaju i da u nekom narednom periodu budu još bolji i uspešniji u školi, ali, naravno, i u svim drugim aktivnostima kojima se bave.

Za četvrti ciklus besplatnih programa ove godine prijavio se rekordan broj starogradskih mališana, duplo više nego u prethodnim ciklusima, a pored kreativnih radionica, sportskih i edukativnih aktivnosti, jedan od najpopulanijih programa među starogradskim predškolcima, dečacima i devojčicama jeste školica „Malac genijalac”.

Trajanje kreativnog programa „Malac genijalac” u ovom ciklusu besplatnih aktivnosti produženo je sa tri meseca na devet meseci, sa ciljem da se malim genijalcima omogući kontinuitet u učenju i druženju.

foto: Opština Stari Grad

Takođe, opština Stari grad u saradnji sa Gradom Beogradom i DIF-om organizuje besplatnu školu košarke, odbojke, rukometa, fudbala, atletike i borilačkih veština za učenike I i II razreda OŠ. Svi trenizi održavaju se u prostorijama SRPC ”25.maj - Milan Gale Muškatirović” i vode ih profesori fizičkog vaspitanja u saradnji sa studentima sa DIF-a. U ponudi je i besplatna škola košarke, odbojke i rukometa za učenike III i IV razreda OŠ.

Gradska opština Stari grad u saradnji sa šahovskim klubom ”Stari grad - Politika” organizuje i besplatnu školu šaha za učenike I i II razreda, u prostorijama Uslužnog centra GO Stari grad. Deci je na raspolaganju i besplatna školu tenisa za dečake i devojčice od I do IV razreda, kao i besplatna škola baleta, hip hopa i kreativne igre - za devojčice i dečake uzrasta od 5 do 10 godina. Naposletku, u saradnji sa Ragbi klubom Dorćol, opština Stari grad organizuje besplatnu školu ragbija, kajaka, kao i besplatnu školu plivanja za predškolce.

