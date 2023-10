DA LI JE MOGUĆE DA SE OVO DEŠAVA U NARODNOM MUZEJU?! Mnogi Beograđani će se naći u ČUDU kad vide

Beograd će po prvi put biti domaćin “Dana Ermitaža” u Srbiji, manifestacije od međunarodnog kulturnog značaja, koju od 24. do 29. oktobra organizuju Ermitaž, jedan od najvećih muzeja na svetu, Ministarstvo kulture Srbije i kompanija „Gasprom njeft“.

Jedan deo programa održava se u Narodnom muzeju Srbije u saradnji sa kojim se otvaraju istovremeno dve izložbe: inkluzivni projekat „Nevidljiva umetnost” i izložba „Carski porcelan”. Narodni muzej Srbije na ovaj način još jednom je pokazao da je centralna institucija zaštite pokretnih kulturnih dobara i nacionalni kulturni centar regionalnog i svetskog značaja. Nakon rekonstrukcije 2018. godine, Narodni muzej ponovo je otvoren kao muzej primeren svetskim standardima, te baš o tome govori u prilog otvaranje zajedničke izložbe u saradnji sa Ermitažom, jednim od najpoznatijih umetničkih i kulturno-istorijskih muzeja.

Srbija je prva zemlja u jugoistočnoj Evropi u kojoj Ermitaž pokreće svoj sveobuhvatan razvojni program, a “Dani Ermitaža” koji nam predstoje predstavljaju mnogo više od izložbe. To je događaj na kojem se predstavlja kompletan Ermitaž kao izuzetna kulturna institucija, spomenik od svetskog značaja, istinski centar za obrazovanje, arheologiju i restauraciju, a mi samo možemo da budemo zahvalni na rekonstrukciji Narodnog muzeja koja nam je omogućila da danas imamo instituciju koja može da primi svetske izložbe.

01:15 Dani Ermitaža u Srbiji

Glavni muzej Rusije pripremio je obiman program u saradnji sa Narodnim muzejom Srbije, od kojih će inkluzivni projekat „Nevidljiva umetnost” pružiti posetiocima priliku da bukvalno dotaknu istoriju: da dodirnu drevne freske, starinske ćilime i taktilne makete drugih dela iz kolekcije Ermitaža. S druge strane, izložba „Carski porcelan” povezaće istoriju dinastije Romanov i replike dvorskih servisa za ručavanje koji su bili u upotrebi na svečanim večerama i porodičnim proslavama ruskih monarha. Obe izložbe u Narodnom muzeju Srbije biće otvorene za publiku od 24. oktobra do 24. novembra 2023. godine.

Ermitaž čuva više od tri miliona spomenika kulture različitih epoha i naroda počevši od antičkih vremena do naših dana, od Antičkog sveta i Starog istoka do Zapadne Evrope i Rusije. To su slikarska i grafička dela, skulpture, monete i medalje, arheološki materijal, koji će sada naši građani po prvi put moći da vide u Narodnom muzeju Srbije.

"Dani Ermitaža" premijerno će predstaviti deo impresivnog opusa jednog od najpoznatijih umetničkih i kulturno – istorijskih muzeja na svetu, ali i doneti priznanje našoj kulturnoj diplomatiji i dati potvrdu da kao država zavređujemo značajno mesto na međunarodnoj umetničkoj sceni.

Promo