OVAKO NEŠTO MALO KOJI GRAD IMA! Već drugu godinu u centru grada organizuje se nešto veoma posebno i POTPUNO JE BESPLATNO

Prošlog leta u Beogradu opština Stari grad pokrenula je novu gradsku kulturnu manifestaciju pod nazivom “Starogradsko leto“. I dok je Starogradska zima već uveliko tradicionalna manifestacija na ovoj gradskoj opštini, Starogradsko leto je nešto sasvim novo što bi trebalo da vam predstavi srpsku prestonicu na jedan drugačiji način.

Posebno bi trebalo istaći podatak da je program osmišljen u saradnji sa svim relevantnim institucijama kulture koje se nalaze na teritoriji opštine Stari grad.

foto: Stari Grad

Prošlog leta manifestacija je trajala od 15. juna do 1. septembra. Ono što je posebno za svaku pohvalu jeste činjenica da je program ove manifestacije bio potpuno besplatan.

Kako je manifestacija imala sjajan prijem kod sugrađana svih generacija, Stari grad je i ove godine organizovala Starogradsko leto.

Ovogodišnja manifestacija se odvijala pod sloganom ”Prigrli svoj kraj“, a njen razloliki program, od filmskih projekcija do zabavnih i edukativnih radionica, bio je ponovo osmišljen u saradnji sa institucijama kulture sa ove beogradske opštine. Manifestacija je ove godine trajala od 14. juna do 28. avgusta. Jedna od sjajnih manifestacija koja je održana u okviru Starogradskog leta bio je i Peti međunarodni festival Ilustracije – Ilustrofest na Beogradskoj tvrđavi od 7. do 14. jula.

1 / 5 Foto: Stari Grad

Na otvaranju je predstavljena velika međunarodna izložba najboljih ilustracija iz celog sveta. Izložbom su obuhvaćene ilustracije rađene za knjige za decu i odrasle, ilustracije iz oblasti dizajna i advertising-a, ilustracije u magazinima, društveno-odgovorne ilustracije kao i najbolji lični projekti svetskih kreativaca. Ova izložba rezultat je godišnjeg takmičenja koje svake godine organizuje u potrazi za novim kreativcima i svežim idejama sa željom da Beograd bude centar evropske i svetske kreativnosti.

