BEOGRAĐANKA PROLAZI PAKAO ZBOG BIVŠEG MUŽA I IZVRŠITELJA Već 7 dana ne može da IZAĐE IZ POTKROVLJA: "Pretili su da će me ZAZIDATI"

Beograđanka A.M. već nedelju dana je zatvorena u potkrovlju svoje kuće, bez struje i vode! Koliko god neverovatno to zvučalo, ona već danima nema pristup spoljnom svetu ili osnovnim potrebama, niti mogućnost kretanja.

Javni izvršitelj je u ponedeljak, kako kaže, kada je "u njenu kuću useljavao novog navodnog vlasnika", zamenio bravu od ulaznih vrata kuće i nije joj dao ključ. A jedini način da iz potkrovlja siđe jeste kroz ta vrata. Neverovatan slučaj i cela komplikacija kreće od Beograđanki bivši muž i izvršitelj napravili pakao.

Ključ za rešenje cele ove bizarne situacije jeste, kako kaže, baš u tom ključu koji ona nema, niti postoji volja da joj neko da. Ključ od tih vrata joj neophodan kako bi mogla da koristi prolaz i stepenice kroz ostatak kuće, odnosno da iz svog potkrovlja ulazi i izlazi, s obzirom na to da taj njen treći sprat nije bio obuhvaćen izvršenjem. Svi ostali spratovi jesu.

Imala je zalihe hrane i vode, ali je to, kako kaže potrošila. Hranu ima možda još za danas, "i to je gotovo". Nema ni struju, ni vodu, jer tvrdi, novi vlasnik joj sve to isključio!

- Ne mogu da se istuširam, nemam nikakav način funkcionisanja - ispričala je ona.

U njenoj ulici u jednom trenutku mogla se videti ova žena na terasi, koje je jedino mesto gde ona može da izađe na svež vazduh.

Izvršitelj uselio novog vlasnika, nju ostavio na trećem spratu

Priča deluje potpuno nestvarno za 21. vek, a sve je krenulo od brakorazvodne parnice.

Naime, ona i muž su se razveli, a uprkos tome što parnica za deobu imovine stečene u braku još nije završena, njen bivši suprug je, kako tvrdi, za svoju pozajmicu od 800.000 evra dao njihovu trospratnu stambenu zgradu. A.M. još dodaje da ona za tu pozajmicu nije znala i da smatra da ona zapravo ni ne postoji.

Kako god, zgrada još nije sudskim putem podeljena, te ona smatra da je njen bivši muž na taj način "pokušao da je prevari i onemogući da dobije ono što joj po zakonu pripada". A u toj zgradi koja je predmet deobe bračne tekovine, na trećem spratu, živi A.M.

Ali kao da priča već nije dovoljno komplikovana, ceo slučaj postaje neverovatno bizaran prošlog ponedeljka, kada svoju ulogu u ovom slučaju dobija javni izvršitelj.

Kako kaže, u ponedeljak je došao javni izvršitelj i u kuću uselio novog vlasnika, dok je ona ostala da živi u potkrovlju. Dodaje i da u svoj zapisnik nije uneo da ona tu boravi, te da je zamenio bravu tog dana, ostavivši je odsečenu od sveta.

Novi vlasnik joj isključio struju i vodu

Izvršitelj je, kako kaže, došao do njenog stana i rekao joj da je niko odatle neće dirati, ali je ostala bez odgovora na ključno pitanje - kako da ulazi i izlazi iz svoje kuće!

Novi vlasnik joj je, kako tvrdi "istog časa ukinuo struju i vodu i zabranio da koristi deo njegovih stepenica uz pretnju, sa više istetoviranih lica sa maskama".

Ona još objašnjava i da te stepenice koje vode do njenih ulaznih vrata prolaze kroz hodnik koji ne zadire u druge prostorije. Okolo su ostale zgrade, "nalepljene" jedna da drugu, tako da ona osim tim unutrašnjim stepenicama drugog načina nema da do svog stana dođe.

O svim ovim nepravilnostima pre sprovođenja izvršenja je, tvrdi ona, obaveštena Komora izvršitelja i Ministarstvo pravde.

- Na samom izvršenju, izvršitelj nije hteo da upiše u zapisnik da postoji ceo sprat iznad i da u njemu živim ja, da mi da ključ od jedinih ulaznih vrata i da mi omogući prolaz. Bio je dužan da to sve konstatuje i stavi u zapisnik, što je i moj punomoćnik od njega zahtevao, kao i da upiše sve primedbe. On je sve to drsko odbio, kako on tako i kupac, koji je u isto vreme poverilac i kupac nekretnine - ispričala je ona.

"Pretili su da će da me zazidaju kako bi izvršili pritisak da izađem iz kuće"

Ona kaže da ona u tom objektu živi od 2009. godine i da je kuća stečena u braku, te da predstavlja njihovo zajedničko domaćinstvo.

- Izvršitelj je bio upoznat da ja živim iznad i pre prvog izvršenja dolazio je da proveri sve, razgovarao sa mnom ispred moje kuće i bio apsolutno upoznat sa svim činjenicama - tvrdi ova Beograđanka.

Dalje nastavlja da je na izvršenju u ponedeljak prilikom uvođenja novog vlasnika u kuću bilo mnogo ljudi.

- Bila je i policija, više istetoviranih lica sa maskama, koji su probali da me zastraše, a on je sve to dozvolio i sastavio zapisnik kao da je sve u redu i da nije bilo nikakvih nepravilnosti, kao da ja ne postojim na trećem spratu. Nigde nije upisao da sam ja u kući, a bio je dužan da to konstatuje i da mi da ključ od ulaznih vrata - očajna je ova žena:

"Pretili su da će da me zazidaju kako bi izvršili pritisak da izađem iz kuće. Popeli su se do mog sprata i pretili da imam 5 minuta da izađem ili će u protivnom oni da me izbace".

Namirnice ne može niko da joj dostavi

Ona u stanu na trećem spratu boravi sa svojim partnerom, koji takođe ne može da izađe.

Osnovne namirnice ne može da nabavi, ali kaže da i niko ne može da joj ih dostavi. Prema njenim rečima, pre par dana je pokušao poznanik, ali bezuspešno.

- Videla sam sa terase da kad neko prođe pored kuće, oni odmah izlaze ispred i ako neko priđe ovde, mislim da će biti problema. Pre par dana je poznanik pokušao da priđe da mi dostavi namirnice, ali su ga oni presreli na ulici i nisu mu dozvolili da priđe, zastrašili su ga - tvrdi ona.

Ona u ovim uslovima, kako kaže, može da se onesvesti, udari ili padne, ali pomoć ne bi mogla da dobije.

Kurir.rs/Blic