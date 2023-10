VOZAČI OVA OBAVEZA STUPA NA SNAGU! Klizav kolovoz u januaru, novembru i decembru prošle godine uticao na devet smrtnih ishoda!

Zakonska obaveza upotrebe zimskih guma stupa na snagu od 1. novembra, odnosno sutra i trajaće do 1. aprila 2023. godine!

Vozači u Srbiji su u obavezi da na sva četiri točka imaju zimske pneumatike ako na kolovozu ima snega, leda ili poledice. Minimalna dubina šare gazećeg sloja zimskih pneumatika mora da bude četiri milimetara.

Agencija za bezbednost saobraćaja podseća vozače na zakonsku obavezu da vozilo mora da ima postavljene pneumatike za zimsku upotrebu u periodu od 1. novembra do 1. aprila, ukoliko je na kolovozu sneg, led ili poledica.

Pneumatici za zimsku upotrebu su preporučljivi i kada su kolovozi suvi, ako su temperature niže od sedam stepeni. Na ovim temperaturama, pneumatici za letnju upotrebu gube svoju najvažniju karakteristiku - dobro prijanjanje. Njihov zaustavni put prilikom kočenja je i do dva puta duži od uobičajenog traga koji ostavljaju pneumatici za zimsku upotrebu. Na pneumaticima za zimsku upotrebu dubina gazećeg sloja (šara pneumatika) mora biti minimum 4mm. Šare pneumatika za zimsku upotrebu su tako oblikovane da sprečavaju zadržavanje snega i pojavu „akvaplaninga”. Veća dubina kanala na šarama pneumatika za zimu glavni je razlog zašto čak i najjeftiniji pneumatici za zimsku upotrebu imaju četiri puta bolje prijanjanje nego pneumatici za letnju upotrebu.

foto: AP/Ilustracija

Podsećaju da je u periodu zamene pneumatika, potrebno pneumatike za zimsku upotrebu postaviti na sve točkove. Postavljanje pneumatika za zimsku upotrebu samo na pogonsku osovinu može bitno uticati na upravljanje i stabilnost vozila.

Pneumatike starije od pet godina je potrebno detaljno kontrolisati jednom godišnje, odnosno najbolje je prilikom redovne promene sa letnjih na zimske i obratno. Izvan naseljenih mesta, obavezno je u prtljažniku imati lance ili druga sredstva za povećanje trakcije. Kada je sneg na kolovozu, lanci se montiraju na pogonske točkove i to na onim saobraćajnicama gde je označena obavezna upotreba. U naseljenim mestima, vozila ne moraju biti opremljena lancima. U zimskoj opremi autobusa i teretnih vozila obavezna je još i lopata za sneg.

- Samo podatak da je klizav kolovoz zbog vremenskih prilika u januaru, novembru i decembru prošle godine uticao na devet smrtnih ishoda i skoro 250 povreda u saobraćajnim nezgodama, dovoljno govori koliko je važno poštovanje svih saobraćajnih propisa - napominju u Agenciji za bezbednost saobraćaja.

Za one koji nemaju zimske gume kazne idu od 10.000 do 20.000 dinara. Kazna za preduzetnike je od 50.000 do 200.000, a za pravna lica od 100.000 do 800.000 dinara.

