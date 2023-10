"KAKO IH NIJE SRAMOTA? BUTNE KOSTI POKOJNIKA SU SNIMALI!" Španović: Od tog trenutka zauvek je porušen MEĐUNARODNI POREDAK

Dragoljub Kojčić, politički filozof i Miroslav Španović, pukovnik u penziji gostovali su u jutarnjem programu Redakcija u razgovoru o dešavanjima na Kosovu i Metohiji, i o najavljenom dolasku predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen u Beograd, u okviru četvorodnevne posete Zapadnom Balkanu.

foto: Kurir

Ona je, nakon jučerašnjih sastanaka u Prištini poručila da obe strane treba da se angažuju tako da se olakša postupak za prihvatanje Zajednice srpskih opština.

Osvrnuvši se na istorijska dešvanja, Kojčić je razgovor započeo mišljenjem da je SAD imperija u silaznoj putanji.

- Pokazuje se da kriza na Bliskom Istoku dovodi do jačanja krize pred početak izbora. Sad će da idu na ovu varijantu, tekuća adminstracija mora da pokaže da je negde nešto uradila. Jer ova dva kardinalna fronta su izgubljena. Bliskoistočna kriza će da se prelije kao rat dijaspora. Videli smo za sada proteste. Nije bitna solidarnost Islama. Sada će pokušati, pre sve SAD i Zapad kroz Evropsku Uniju, da smiruju muslimanski svet tako što će reći da nisu protiv muslimana i to su isto radili u Bosni i Hercegovini iako smo im civilizacijski bliskiji. Oni su da bi pokazali "podršku" islamskom svetu krenuli da podržavaju Aliju Izetbegovića, a danas Kurtija - istakao je Kojčić.

foto: kurir tv

Španović se složio sa kolegom i potvrdio žurbu SAD-a da "makar nešto urade".

- Ja ne znam ko je glasao za Ursulu fon der Lajen. Pritisak koji vrše za priznanje KiM to je besmislica, budalaština i "nonsens" što bi oni rekli. Jednostavno mi smo sve učinili, a mi još jedino nismo potpisali priznanje! ZSO je rešenje i to samo trenutno rešenje, neka vam to bude jasno. Neće Amerika propasti za 10 godina, niti će Kina biti najjača za 10 godina. Ovaj teror na Kosmetu, a znam jer sam Kosmet prešao peške, helikopterom, 10 godina sam tamo službovao - Vi nemate mesta na Kosovu i Metohiji gde nema srpskog manastira i srpskog groblja, to je od pamtiveka naše - rekao je Španović i nastavio:

- Kada nestanu srpska groblja tamo, kao da nas nije ni bilo. Razrovali su srpska groblja i snimali. Kako ih nije sramota? Butne kosti smo videli od pokojnika! Verujte mi, imam osećaj da smo se sami dogovarali sa Albancima mislim da bismo se pre dogovorili - smatra Španović.

foto: kurir tv

Kojčić ističe utisak da je implementacija Briselskog sporazuma trebalo da otvori mnogo toga i iznosi svoje mišljenje:

- Oni na kvarno hoće da izguraju Zajednicu srpskih opština, a da mi njima damo Kosovo.

Od trenutka napada na Jugoslaviju, Španović se nadovezuje, srušen je međunarodni poredak.

- Činjenica je da sve što ide prema Kosmetu je u okviru otvorenog Balkana. Godine 1999. bilo je tri upozoravajuće rezolucije. Tog trenutka srušen je međunarodni javni poredak. Sada oni uvode neka pravila, kada nam to ne odgovara mi ćemo to da promenimo. Kada nam ne odgovara da podržavamo Islam, mi ćemo podražvati Jevreje. Kako će se gospođa Ursula baviti našim problemima kad ona ne zna ništa o našim problemima? Nešto se čudno dešava u svetu. Svet se ubrzao. Rim nije mogao da uništi svet, ali je jako dugo propadao kao i Turska, kao i Vizantija... Sovjetski savez koji je mogao da uništi svet vrlo brzo je propao.

