TAKSISTA OJADIO STRANCA! OD AERODROMA DO BEOGRADA NA VODI NAPLATIO MU 100 EVRA! Putnik je znao da je prevaren, ali je uradio OVO

Taksista je mladiću naplatio vožnju od aerodroma "Nikola Tesla" do Beograda na vodi čak 100 evra!

Sudeći prema objavi na Instagram profilu "Serbia live Beograd", taksista je pokušao i uspeo da "oleši" stranca.

Istina, kako se navodi, stranac koji je došao iz Amerike i ranije je dolazio u Beograd i upoznat je kako rade taksimetri u našoj prestonici, ali nije imao snage za raspravu sa taksistom, te mu je platio traženi iznos.

Ipak, zabeležio je njegovu registraciju, pa ga je drugarica prijavila komunalnoj policiji.

foto: Printscreen/Instagram/Serbia live Beograd

"Drug je došao iz Amerike (stranac je), uzeo taksi od aerodroma do Beograda na vodi. Ovoliko je otkucalo, a još nije ni stigao do Novog Beograda. Naplatio mu je 100 evra do Beograda na vodi. Drug je rekao kako to nije cena, jer je živei u Beogradu, na šta je pokvareni takstita rekao "pa ovo su ti nove cene. Umoran od puta, nije imao živaca da se raspravlja. Tablice je upisao, a ja sam poslala komunalcima", stoji u objavi.

(Kurir.rs/Serbia live Beograd)