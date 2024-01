SRBINA NEPOZNATA OSOBA UCENJUJE ZA NOVAC ZBOG FOTOGRAFIJA: Te slike sam slao dragoj osobi, sad mogu da me UNIŠTE! Moli za pomoć

Ucenjivanje bilo koje vrste nikada nije ništa dobro donelo, a jedan Srbin, koji se našao u nezgodnoj situaciji u kojoj ga nepoznata osoba ucenjuje za novac, priznao je da ne vidi izlaz iz ne tako prijatne situacije.

Kako je momak iz Srbije koji je želeo da ostane anoniman na društvenoj mreži "Redit" napisao, zbog nekada ranije poslatih slika jednoj dragoj osobi, on je danas žrtva ucene, i to od NN lica. Zato je zbog problema u kom se našao potražio pomoć na internetu.

"NN lice me ucenjuje za novac.

Osoba o kojoj ne znam apsolutno ništa me ucenjuje za novac preko Snepčeta. Ucenjuje me određenim slikama koje sam možda nekada slao nekoj dragoj osobi, uz pretnju da će ih proslediti dalje. Svestan sam gde sam ja nekada pogrešio a sada me zanima kako rešiti ovaj problem jer ucenama nema kraja. Svaki dobronameran savet je više nego dobrodošao" napisao je on

"Blokiraš i ne reaguješ, ništa se neće desiti"

Sa laičke strane, mnogi su mu priznali da je u ovakvim situacijama za osobe koje se ucenjuju najbolje da ucenjivače jednostavno blokiraju.

"Blokiraj i to je to. Platiš jednom, plaćaćeš uvek. Idući put nemoj da šalješ slike i video zapise molim te", "Blokiraš i ne reaguješ, ništa se neće desiti, to je jedini ispravan način", "Ma ko tome više veruje. Kažeš da ti je neko namestio i da je sve AI i ćao", "Pošalji još slika, neka vidi da te ne zanima. Živi život slobodan od strahova. Ne šalim se, ne mislim da si nešto pogrešio, imaš pravo da se fotkaš i da šalješ ljudima kojima želiš i koji žele, drugi ljudi nemaju pravo da te ucenjuju tim fotografijama", savetovali su ga oni.

"Može biti da je samo blef"

"Slušala sam nedavno podkast o sličnoj situaciji, na kraju se ispostavilo da lice koje je godinama maltretiralo i ucenjivalo nekoliko ljudi na taj način, uopšte nije ni imalo fotografije, sve je bio samo blef. Navodno je to oblik uznemiravanja koji je u porastu na internetu, u nekim slučajevima to bukvalno može da bude kriminalna grupa iz tipa Nigerije. Nemoj odmah da se pecaš, ne šalji ništa, ne dopisuj se. Na kraju krajeva, čak i da stvarno osoba ima te fotke, pored svega što postoji na internetu u današnje vreme, te fotke će da nestanu u moru internet sadržaja i neće nikome da budu važne. Čak i da iscure na internet, neće da se desi apokalipsa. Saradnja sa nekim ko te ucenjuje ti nikad meće doneti ništa dobro", napisala mu je jedna devojka sa Redita.

Ipak, možda najbolji korak jeste da se ovakve stvari prijave policiji, što su smatrali i neki reditori.

"Ucena je svakako krivično delo tako da uvek možeš da prijaviš u policiji", "Posao za policiju", "Imaju odeljenje za visokotehnološki kriminal i jako dobro rade svoj posao. Barem je to iskustvo mojih prijatelja koji su imali posla sa njima", pisali su mu oni.

