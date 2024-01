BEOGRAĐANKA MOGLA DA DOBIJE OTKAZ ZBOG NERVOZNOG GOSTA: Svima rekao da sam ga izbacila, a dreka nije jedino što je uradio VIDEO

Rad u kafićima sa sobom nosi brojne situacije koje jednostavno mogu krenuti po zlu i uticati na dalju karijeru zaposlenih. A jedna molba upućena stalnom gostu u restoranu u Beogradu dovela je do toga da konobarica Jelena dobije ozbiljnu opomenu pred otkaz.

Tiktokerka Jelena iz Beograda ispričala je na svom profilu ove društvene mreže na koji način je zbog nervoznog gosta bila na ivici da dobije otkaz. Iako, tvrdi, nije bila kriva, to nije sprečilo menadžera da je kazni. A da stvar bude još gora, nakon par dana isti gost je ponovo došao, ali tog puta u nešto drugačijem raspoloženju.

"Radila sam u hotelu kao restoranski konobar. Taj restorana je radio do 22h uveče i pravilo je bilo da vi ako je recimo 10 do 22h dođete do gostiju i kažete im da uskoro zatvarate - jer bilo je striktno pravio da vrata restorana moraju biti zatvorena u 22h.

foto: Shutterstock, Ilustracija

Goste koji su bili to veče tu, ja sam obavestila da uskoro zatvaramo i da ukoliko nešto žele poruče odmah. Međutim baš kada sam sve raspremala, ulazi jedan gost u restoran i kaže da želi jedan džin tonik.

"Ja mu tu objasnim da ću mu napraviti ali da zna da ga mora popiti jako brzo, jer za osam minuta zatvaram", kaže ona, te priznaje da je to bio trenutak gde se i više nego šokirala.

Tada je je počeo da se, tvrdi ona, dere na nju.

"On je do te mere skočio na mene, u fazonu 'ja sam veran gost ovog hotela toliko godina, kako smete da se ponašate tako prema meni, kako smete da mi kažete da moram za osam minuta nešto da popijem', itd, on se tu izdrao i izvrištao na mene", objašnjava.

Dreka nije bila jedina stvar koju je uradio

Međutim, to nije bilo sve. Tada je gost sišao na recepciju i devojci napravio problem.

"Sišao je dole i rekao da sam ga ja izbacila iz restorana i da sam bila ekstremno neprijatna prema njemu. A onda je u svom tom besnilu otišao u sobu i poslao mejl generalnom menadžeru, stavio moje ime i prezime i sve.

Sutradan mene zove moj menadžer da dođem u kancelariju jer se nešto desilo. I kao, poenta svega on je meni napisao opomenu koja je korak do otkaza. Ja sam pokušavala da objasnim da nisam ja bila loša prema njemu, nego da se on meni drao i da je bio neprijatan, ali mi je menadžer rekao kako ja to mogu da kažem da se restoran zatvara. Mislim se, pa ti si taj lik koji mi je naučio. Ali OK, to je rekao samo da bi 'ispeglao' sebe pred generalnim menadžerom", rekla je ona.

Ponovni susret sa gostom nakon tri dana

Takođe, baš kada se smirila cela situacija, gost se nakon nekoliko dana opet pojavio.

"Tri dana kasnije taj isti gost je došao do mene i rekao mi 'Izvinite molim vas, imao sam jako loš dan na poslu i to što ste mi vi rekli da imam još osam minuta je bila kap koja je prelila čašu, nisam trebao tako da se ponesem prema vama'. Znači gost je priznao da je pogrešio a ja sam dobila opomenu ni zbog čega", završila je ona svoju priču.

(Kurir.rs/Blic)