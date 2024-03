BEOGRAĐANIN MILE JEO PO 30 ĆEVAPA I 3 PLJESKAVICE DNEVNO: Smršao više od 100 kilograma i sad ga ne prepoznaju! Nisam završio! FOTO

Mile Grozdanić iz Beograda, predsednik Udruženja za prevenciju i borbu protiv gojaznosti, nekada je jeo po 30 ćevapa i 3 pljeskavice dnevno. Dogurao je do preko 200 kilograma težine, a uspeo da smrša više od 100 kilograma.

foto: Youtube/TV PRVA

U "Jutru" na Prvoj otkrio je da je proces transformacije započeo kada je shvatio da je počela borba za život.

"Brojke o gojaznim ljudima su još gore, mi nemamo zvanično podatke u Srbiji. Ima više nego što se prijavljuje. Gojazni ljudi beže u sebe, nemaju posao, jednostavno su ispod radara. Ja sam nekada bio sportista, a onda sam došao do 206 kilograma. Jako jednostavno se to desilo. Prekinuo sam sa treninzima i aktivnostima i dogodila se katastrofa. Dogodilo se to da sam svake godine dobijao po 10 kilograma i nije mi bio problem da nosim to, jer je sport učinio svoje. Međutim, kad dođete do te kilaže, nema povratka. Odlučujete da li živite ili umirete, jako prosto", rekao je Mile koji je dobio i niz zdravstvenih problema.

foto: Youtube/TV PRVA

"Svi zdravstveni problemi su nastali, od srca preko pritiska. Odlučio sam da živim. Prvi proces je da priznate sebi da imate problem. To je prvi korak, a mnogi gojazni ljudi ne priznaju sebi da imaju problem. Potrebna je ogromna pomoć profesionalaca, struke i podrška porodice i prijatelja. To je nekad i presudno. Svrha Udruženja je da pomogne gojaznim ljudima koji nemaju nikakvu podršku", rekao je Mile koji je prolazio pakao zbog kilaže.

"Nemate nikakav osećaj tada, prosto uživate u hrani. To je u tom trenutku hedonizam, a zapravo je bolest. Dođete kući, imate dozu kajanja, ali to kajanje traje kratko i brzo prođe. Ja vam pričam najintimnije detalje života. Sa 206 kilograma sam bio nesposoban za bilo šta. Kad u kafić uđe gojazna osoba, svi će je pogledati, a da ne pričam o tome da li će gojaznu osobu iko zaposliti", rekao je Mile i dodao da njegova borba i dalje traje.

foto: Youtube/TV PRVA

"Kad ste gojazni, vi ste stalno besni i nervozni. Nije u pitanju samo prejedanje. Imao sam veliku insulinsku rezistenciju, problem sa štitnom žlezdom. Kad pređete 160 kilograma, želudac postaje putna torba. Koliko god da jedete, ne možete da budete siti. Još nisam završio, borba sa gojaznošću se nastavlja", istakao je Mile Grozdanić.

(Kurir.rs/Mondo)