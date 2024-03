MIROVIĆ: NEMAM ISKRENE PRIJATELJE OSIM PAR IZUZETAKA KOJI TEK TREBA DA PROĐU GENERALKU... Evo ko je oslonac vojvođanskom premijeru

Igor Mirović slobodno vreme rado provodi sa svojim, kako ga on naziva, vernim drugom. U pitanju je pas Berni koga neretko snima i fotografiše, a zapise kači na Instagram zbog čega je Berni postao prava zvezda Mirovićevog profila na ovoj popularnoj društvenoj mreži.

Iz objava prvog čovela Vlade AP Vojvodina mnogo toga može da se sazna i o Miroviću, ali i o Berniju. Međutim, posebno je interesantan deo gde Mirović na Instagramu pominje prijatelje i između ostalog kaže:

- Pošto je moj posao takav da gotovo i nemam iskrene prijatelje, osim par izuzetaka koji tek treba da prođu generalku kada više ne budem bio na funkciji, ostaje mi Berni uvek i zauvek kao oslonac i deo porodice - napisao je svojevremeno Mirović na svom Instagram profilu.

Inače, Berni je u porodici Mirović od 2015. godine.

- Došao je, u hladno novembarsko veče 2015. godine, u našu porodicu i veoma brzo postao deo svakog razgovora. Sećam se kako su Veronika i čuveni Radovan Kokar plakali kada je odlazio. To mi je bilo čudno jer su odgojili desetine pasa i drugih životinja. Brzo sam i sam otkrio tajnu Bernijeve tople prirode. Ipak, kada zalaje i podigne obrve i uši malo ko može da ostane bez reakcije. Legenda Čardaka - naveo je Mirović na Instagramu.

Koliko je Mirović vezan za svog psa najbolje govori sledeći komentar:

- Maločas sam stigao kući i Berni je navalio da uđe unutra da mi objasni zašto je sinoć lajao i zašto je pokušavao da otvori vrata šapom. Nije bilo prasaka od petardi niti je grmelo, a ni drugi psi nisu šetali ulicom. Izgleda da je to bila samo želja da vidi najboljeg prijatelja. Priznajem, i ja sam jedva čekao da ga pomazim i da mu kažem da mi je nedostajao. Berni-veliki drug i legenda Čardaka osvojio je srce moje porodice i svih komšija u ulici. Probaću da mu se odužim jednom pesmom u mojoj novoj knjizi koju ću posvetiti njemu.

Vojvođanski premijer je sa svojim pratiocima na ovoj popularnoj društvenoj mreži podelio i kako Berni reaguje kada je njegov gazda odsutan od kuće.

- Kasno sinoć sam se vratio sa puta i video sam već na kapiji da sam Berniju nedostajao. Mahao je repom i trčao je unaokolo kao nikada do sada. I plakao je. Zapravo tiho je cvileo i to kada smo ostali sami. U stvari, čuo sam zvuk izmedju psećeg cvilenja i ljudskog jadikovanja. Obično, kada me nema duže od dva dana, ljutnju pokazuje tako što me jedno vreme ignoriše.Vremenom zaista počinjemo da razumemo jedan drugog bolje i jasnije. I danas nije hteo da se namesti za sliku za instagram uprkos mojim molbama. Tako je to sa ljubavlju-toplo i hladno u krug. I da, i on je meni nedostajao. Priznajem to matorom – piše na Mirovićevom Instagram nalogu.

