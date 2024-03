VIŠE OD 1.000 TAKMIČARA NA ULTIMATE OCR TRCI NA ADI CIGANLIJI: Ovde ne postoji prepreka koju ne možete savladati

OCR su trke sa preprekama koje zasluženo zauzimaju sve veći prostor u sportskom svetu. Organizuju se više puta godišnje širom cele Srbije, a u našem glavnom gradu će se održati po drugi put gde će učešće uzeti više od 1.000 takmičara.

ULTIMATE OCR je jedno od poplarnijih OCR takmičenja i to sa razlogom. Po drugi put i to 23. marta će na Adi Ciganliji biti održana ovakva vrsta događaja koji je idealan za sve zaljubljenike u sport, prirodu i izazove.

foto: Kurir

- Trka je osmišljena i prilagođena svim starosnim kategorijama,kako fizički spremnim, tako i onima koji se nikada nisu bavili sportom. Očekuje vas sjajna energija, preko 30 različitih prereka, dve staze podeljene u tri kategorije. Za one spremnije takmičare je predviđena trasa od 12 kilometara (HARD OCR), a za one koji to nisu, a žele da se oprobaju u ovoj vrsti izazova, dostupna je staza od 5 kilometara (FEEL OCR) - kaže Dejan Halaj, kondicioni trener i jedan od organizatora ULTIMATE OCR.

foto: Kurir

Pored toga, ova trka je jedinstvena po COUPLE kategoriji koja omogućava takmičarima da ovo iskustvo prođu sa svojom voljenom osobom na kraćoj stazi.

- Svaka OCR trka odiše i zrači dobrom energijom koju sa sobom nose svi takmičari koji se prijavljuju za ovakve vrste trka. Ne postoji prepreka koju ne možete savladati jer ćete uvek naići na pomoć ljudi oko vas, što osigurava dobru zabavu, stvaranje novih prijateljstva i kreiranja uspomena za ceo život. Zato ove trke simbolizuju borbu čoveka sa životnim izazovima. Želeli smo da Beogradu poklonimo jednu ovakvu trku, a da trkačima predstavimo jedan novi Beograd – lep, ponosan i gostoljubiv – poručuje Dejan.