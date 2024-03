PAO GRAD U NOVOJ PAZOVI! RHMZ najavio pljuskove sa grmljavinom! Ovaj deo Srbije sledeći NA UDARU (FOTO)

U toku popodneva na području Srbije dalјe iniciranje oblačnih razvoja, koji će uslovlјavati povremenu pojavu kiše i plјuskova sa grmlјavinom. Na visokim planinama sneg, najavio je RHMZ.

Području Beograda približava se oblačnost iz Srema, koja će plјuskove sa grmlјavinom u narednom satu usloviti najpre na teritoriji opština Surčin, Zemun i Palilula.

U zoni najintenzivnijih plјuskova kratkotrajna pojava sugradice. U toku noći najviše kiše biće na području od zapadne i jugozapadne Srbije, preko Šumadije, južnih delova Beograda i Velikog Pomoravlјa do istočne Srbije. Prosečno se očekuje od 10 do 20 mm padavina, lokalno i više.

Pao grad

U Novoj Pazovi je pao grad, kako je i najavljeon, a fotografija zasutog automobila objavljena je Instagram stranici "102_rs."

Vreme narednih dana

U četvrtak u Vojvodini, zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Velikom Pomoravlјu, kao i u Timočkoj Krajini pretežno oblačno i hladnije, mestimično s kišom i lokalnim plјuskovima. U ostalim krajevima, južnije od ovih oblasti, smenjivaće se sunčani i oblačni intervali, a pojava kiše biće učestalija u drugom delu dana, kada će lokalni plјuskovi biti praćeni i grmlјavinom. Na planinama sneg. Duvaće slab i umeren vetar iz različitih smerova, a na jugu Banata, u donjem Podunavlјu i Braničevu vetar će biti jak, jugoistočni, ujutro i pre podne i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 3 do 7 °S, a najviša od 8 °S na severu i zapadu Srbije do 15 °S u južnim krajevima. U petak pretežno oblačno i hladnije, mestimično s kišom, na planinama sa snegom. Uveče i tokom noći delimično razvedravanje. U subotu u Vojvodini i centralnoj Srbiji pretežno sunčano i toplije. U ostalim krajevima malo do umereno oblačno, na krajnjem jugoistoku još ponegde sa slabim padavinama. Uveče i tokom noći u svim krajevima naoblačenje sa Jadrana, ali ono će tek ponegde usloviti kratkotrajnu kišu ili lokalni plјusak. Jugoistočni vetar u pojačanju. U nedelјu umereno oblačno, veći deo dana suvo, još toplije i vetrovito. Najtoplije će biti u zapadnoj i centralnoj Srbiji (maksimalna temperatura oko 20 °S), a najsvežije u Timočkoj Krajini (od 12 do 14 °S). Na planinama i u košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar, na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Uveče i tokom noći sa zapada prolazno naoblačenje s kišom i lokalnim plјuskovima uz prestanak košave.