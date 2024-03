"HOĆU SILIKONE ZA ROĐENDAN" Beograđanka na muci nakon što joj je ćerka saopštila šta želi za 18. rođendan: Doživela sam ŠOK

Da je modni trend odavno već zavladao među devojkama koje imaju više od 20 godina, to više nije neuobičajeno, ali kada devojčica poželi silikone za 18.rođendan, nameće se pitanje koliko je ona spremna da donese pravu odluku, i kako roditelj u tom momentu treba da se postavi.

- Nekoliko meseci pre 18. rođendana ćerka je došla i rekla da želi silikone za poklon. U prvi mah, nisam želela da se upuštam u razgovor, a onda me je podsetila da će proslavu odložiti dok ne prođe opreacija, te ako joj ne dozvolim zahvat, da će ona to sama rešiti kad bude postala punoletna - počinje priču Beograđanka, koja je ovih dana na mukama zbog želja svoje ćerke.

Kako pojašnjava, prema njenom mišljenju još uvek je rano, ali činjenica da će ona biti punoletna i da će zaista moći sama da odlučuje, navela je majku na razmišljanje kako da se postavi.

- Ne bih da zvučim staromodno, ali meni je zaista šokantno da dete od 17 i po godina traži hijaluronske filere za usne i silikone u grudima. Istina, suprug i ja nismo strogi roditelji, ali ovakve stvari su nam zaista nedopustive. Do pre dve godine bila je poslušna, bavi se sportom, govori tri jezika, divna devojka, ali za sve ovo je tako rano. Međutim, činjenica da će ona to moći da uradi samostalno, jer ne samo da ima ušteđevinu, nego biće punoletna, uprkos trudu da je odgovorim, nisam uspela, pa sam rešila da se uključim u celu priču i da prolongiramo sve. Zaista je rano i nepotrebno, iskrena je Milena.

Beogradski plastični hirurg objašnjava da to nije ništa novo, i da takvi zahtevi stižu godinama unazad.

- Dolaze roditelji i dovode ćerke, dolaze i one same. Punoletne su osobe, moje je da im skrenem pažnju da li treba to da rade ili ne. Došla je nedavno devojka koja ima izuzetno male grudi, to samo po sebi stvari pritisak i komplekse. Zamolio sam je da se posavetuje i sa majkom, i da dođu zajedno. Nikada ne radimo sa tako mladim osobama zahvate, jer iako su punoletne, zaista nemaju praMeđutim, dolaze na konsultacije mlade devojke uek punoletne koje imaju pristojan obim grudi i traže još veće, onda ako procena kaže da to ne ide, ne radimo. Kada su mlade osobe u pitanju, uvek tražim roditelje i da se to radi u dogovoru sa njima. Međutim, dolaze nam sa raznim zahtevima, kaže hirurg.

Trend hijaluronskih usana prisutan je godinama unazad, pa i tinejdžerke nisu izuzetak koje bi da izbrše korekciju. Ipak, stručnjaci su složni, i odbijaju da rade maloletnim osobama.

- Nikada nisam radila hijaluron maloletnim osobama, a s druge strane, umem i da ih odvratim ako smatram da to ne bi lepo "leglo". Devojke kada krenu da rade usne, uvek sledeći put hoće više, a to može izgledati kako ne treba, objašnjava dermatolog.

