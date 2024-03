2 BEOGRADSKE OPŠTINE DANAS BEZ VODE: Isključenja od 8 sati, proverite da li je vaša ulica na spisku

Stanovnici opština Barajevo i Voždovac biće danas bez vode zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži.

Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" najavilo je radove, a isključenja kreću od 8 sati.

Dakle, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži danas od 8 do 22 sata bez vode ostati potrošači u sledećim naseljima i ulicama: Glumčevom brdu, Dražanovcu, Lipovičkom putu od broja 308 do Brđanske ulice, Brđanskoj, Branislava Jovanovića, Putu za Ćumurane, Timočkom putu i okolnim ulicama.

Od 9 do 18 sati bez vode će ostati potrošači i u sledećim ulicama: Braće Jerković od broja 229 do 237, Zaplanjskoj od broja 81 do 97 i Dragice Končar od broja 10 do 20.

Za najnužnije potrebe obezbeđene su auto-cisterne s vodom, a iz "Vodovoda" apeluju na građane da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.