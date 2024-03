"KUĆICA ZDRAVLJA" U BATAJNICI OD DANAS DO 26. MARTA: Od 8 do 15 sati besplatni pregledi i bez zakazivanja

"Kućica zdravlja", svojevrsna mobilna ambulanta, od danas je stacionirana u Batajnici u Ulici majke Jugovića 1. Sve do utorka, 26. marta, građani će moći da od 8 do 15 časova besplatno i bez prethodnog zakazivanja obave preventivne preglede, saopšteno je iz Opštine Zemun. Predsednik ove opštine Gavrilo Kovačević pozvao je građane Batajnice i drugih zemunskih naselja da posete „Kućicu zdravlja”, kako bi na jednom mestu brzo i efikasno obavili veliki broj specijalističkih pregleda, razgovarali sa timom lekara Doma zdravlja „Zemun” i dobili savete o očuvanju zdravlja ili toku lečenja. - Ova akcija je još jedan vid naše zajedničke kampanje koja se sprovodi u cilju podizanja zdravstvene kulture na viši nivo. Apelujemo na građane da praktikuju odlaske na preventivne preglede, jer je to put kojim se u najranijoj fazi otkrivaju bolesti i ujedno je put izlečenja – rekao je Kovačević, naglasivši da će upravo zalaganjem opštine i razumevanjem Vlade Republike Srbije u Batajnici biti izgrađen novi objekat zdravstvene stanice.

Ovaj objekat će, kako je najavio, imati veće kapacitete i više neophodnih specijalističkih službi, imajući u vidu da se zemunska naselja šire i da je evidentan priliv stanovništva, a da primarna zdravstvena zaštita predstavlja prvu kariku u lancu očuvanja zdravlja stanovništva. Kovačević je podsetio da je Gradska opština Zemun pokrenula i inicijativu da se izgradi ambulanta u naselju Altina. Doktorka Dražena Babić, vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja „Zemun”, uverena je da će ova akcija uticati na podizanje svesti o važnosti preventivnih pregleda. Svaki dan je posvećen različitom tipu pregleda – sreda, 20. mart, posvećena je borbi protiv karcinoma dojke, četvrtak, 21. mart, takođe borbi protiv karcinoma dojke i brizi o najstarijim sugrađanima, petak, 22. mart, prevenciji endokrinoloških bolesti, subota, 23. mart, vežbama i prevenciji endokrinoloških bolesti i nedelja, 24. mart, oftalmološkim pregledima. U ponedeljak, 25. marta, medicinski tim će se brinuti o zdravlju najmlađih, a o zdravlju najstarijih u utorak, 26. marta. "Kućica zdravlja" je otvorena od 20. do 26. marta, od 8 do 15 časova, za sve državljane Republike Srbije i nalazi se na adresi Majke Jugovića 1.

