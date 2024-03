POTRBNO JE NAĆI KRATKOROČNO I DUGOROČNO REŠENJE: Mijačić: Najvažnije je da ljudi mogu da dođu do svojih sredstava

Koordinator Radne grupe Nacionalnog konventa o EU za Poglavlje 35 Dragiša Mijačić, komentarišući jučerašnju rundu dijaloga Beograda i Prištine u Briselu, na kojoj je tema bila odluka tzv. Centralne banke Kosova da ukine dinar na Kosovu, kaže da će se tražiti kratkoročno i dugoročno, odnosno trajno rešenje za ovo pitanje i da će kratkoročno rešenje verovatno trajati dok se ne formira Zajednica srpskih opština.

- To kratkoročno rešenje verovatno će trajati dok se ne formira Zajednica srpskih opština, jer ZSO bi trebalo da preuzme ingerencije institucija koje finansira Republika Srbija na tom prostoru. U okviru traženja kratkoročnog rešenja ili će se primeniti ono što kaže gospodin Petar Petković, odnosno, funkcionisanje Poštanske štedionice na tom prostoru, kako bi se vršila plaćanja i ka građanima i ka institucijama ili će biti ono što se najavljuje od strane međunarodnih predstavnika, a to smo negde čuli i od strane kosovskih zvaničnika, da oni žele da to bude sporazum između neke od komercijalnih banaka koje su licencirane na Kosovu i Narodne banke Srbije, tako da se plaćanja vrše preko kosovskih licenciranih banaka u evrima - kaže Mijačić za Kosovo onlajn.

On dodaje da se traži modalitet između jednog i drugog predloga, a da svaki ima i tehničkih poteškoća i političkih posledica. Podseća da je od dve strane zatraženo da do petka izađu sa predlozima kako bi se u ponedeljak izašlo sa nekim konačnim predlogom kojim bi se rešilo pitanje upotrebe dinara odnosno finansiranja građana i institucija na KiM.

Na pitanje da li bi ove kratkoročne opcije podrazumevale da Srbi na Kosovu koji imaju primanja iz budžeta Srbije u rukama imaju dinare ili evre, Mijačić kaže da je najvažnije nesmetano funkcionisanje srpskih institucija.

- Srpska strana bi želela da to budu dinari, a kosovska da to budu evri, ali mislim da je u ovom trenutku najbitnije da ljudi imaju mogućnost dobijanja novčanih sredstava - zarada, socijalnih davanja ili penzija i da institucije mogu da funkcionišu. Ta simbolika dinara nije toliko bitna, bitniji je život ljudi. Tako da se očekuje i politička mudrost i jednih i drugih da zaista omoguće neophodno i nesmetano funkcionisanje srpskih institucija i da omoguće ljudima da mogu da dođu do svog novca, pa bez obzira u kojoj to valuti - navodi Mijačić.

Kaže da veruje da kratkoročno rešenje može da bude primenjeno brzo, ali da je potrebna i politička volja.

- Vidimo da nje već duže vreme nema, kao ni poverenja između dve strane u procesu dijaloga. Ali, ovo je zaista pitanje života i funkcionalnosti ne samo srpske zajednice nego svih zajednica koje su vezane za dinarska plaćanja. Zato verujem da je međunarodni pritisak veliki i da će uroditi plodom i da će se i jedna i druga strana odrediti ka rešenjima koja bi ljudima omogućila normalan život - ističe on.

Kako konstatuje, posle dugo vremena smo imali konstruktivan sastanak dve strane pa čak i trilateralu sa Evropskom unijom, što se dugo nije desilo. Taj jučerašnji zajednički sastanak, kako kaže, došao je na insistiranje kako evropskih posrednika tako i SAD, jer je došlo do dodatnog pritiska na kosovsku stranu da sedne i da razgovara o pitanju dinara, što je uporno odbijala još od 1. februara kada je ova regulativa CBK stupila na snagu.

