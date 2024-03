IZMENE NA LINIJAMA GRADSKOG PREVODA: Zbog radova se ukidaju i neka stajališta - detaljan spisak promena

Neke od ulica na Zvezdari i u Novom Beoradu biće zatvorene ovog vikenda zbog radova, a zbog toga se menjaju i trase gradskog prevoza koje saobraćaju u ovim delovima grada.

Izmene u Bulevaru Zorana Đinđića

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju kolovoza u Bulevaru Zorana Đinđića na Novom Beogradu, od subote, 23. marta, do 1. aprila, menja se režim rada vozila na linijama javnog prevoza.

Kako je najavljeno je iz Sekretarijata za javni prevoz, radova će biti na delu od Ulice antifašističke borbe do Ulice španskih boraca (desna kolovozna traka – potpuno zatvaranje za saobraćaj), koje će izvoditi JKP "Beograd-put".

Vozila sa linije 68, u smeru ka Bloku 70, saobraćaće sledećom trasom: Bulevar Zorana Đinđića – Antifašističke borbe – Bulevar Mihajla Pupina – Španskih boraca – Bulevar Zorana Đinđića i dalje redovnom trasom. U smeru ka Zelenom vencu vozila će saobraćati redovnom trasom.

Vozila sa linije 17, u smeru ka Zemunu, ići će trasom: Bulevar Arsenija Čarnojevića – Španskih boraca – Bulevar Zorana Đinđića i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnom trasom.

Privremeno se ukida stajalište "Antifašističke borbe", u smeru ka Zemunu, za linije 68 i 17.

Na izmenjenom delu trasa vozila će koristiti postojeća stajališta.

Ilustracija foto: Nenad Kostić

Ulica Milana Rakića

Zbog radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta i demontaže krana u ulica Milana Rakića, na delu od ulice Učitelja Miloša Jankovića do Batutove ulice, u periodu od subote 23. marta od 20 sati do nedelje 24.marta do 8 sati, menja se režim rada linije JGP-a na sledeće način:

- minibusevi sa linije 64 saobraćaće: - u smeru ka Šumicama: Batutova – Bulevar kralja Aleksandra – Vjekoslava Kovača - Deskaševa – Milana Rakića i dalje redovnom trasom; - U smeru ka Zvezdari: Milana Rakića – Deskaševa - Bulevar kralja Aleksandra - Batutova i dalje redovnom trasom.

Stajališta: Privremeno se ukidaju stajališta:

"OŠ Veljko Dugošević", "Studentski dom Rifata Burdževića", "Deskaševa" u oba smera.

Privremeno se uspostavljaju stajališta:

"Deskaševa 1" (smer ka Zvezdari) u ulici Milana Rakića koja se nalazi na poziciju kod kućnog broja 93, odnosno oko 5 metara ispred zone raskrsnice sa ulicom Jovana Đaje;

"Deskaševa 1" (smer ka Šumica) u ulici Milana Rakića koja se nalazi prekoputa kućnog broja 95, odnosno oko 40 metara posle zone raskrsnice sa ulicom Jovana Đaje;

Na izmenjenim delovima trasa, vozila će koristiti postojeća stajališta linija JGP-a.

foto: Tamara Trajković

Vojvode Vlahovića

Podsetimo, zbog radova na redovnom održavanju kolovoza, u ulici Vojvode Vlahovića, na delu od okretnice "Naselje Braće Jerković" (okretnica je prohodna za saobraćaj) do ulice Miljana Miljanića, koje će izvodi preduzeće JKP "Beograd put", u periodu od subote 9. marta do 24.marta godine, menja se režim rada linija JGP-a, na sledeći način:

Vozila sa linija 26L, u oba smera će saobraćati: okretnica "Naselje Braće Jerković" – Braće Jerkovića – Svetozara Radojčića – Medaković 3 – Cvetanova Ćuprija - do okretnice "Veliki mokri lug".

Stajališta: Privremeno se ukidaju stajališta:

"Vojvode Vlahovića", "Vojvode Vlahovića 1", "Milovana Vidakovića", "Vojvode Vlahovića 2", "Mate Miloševića", Miljana Miljanića i terminus Vojvode Vlahovića.