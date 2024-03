NEKOME JE POTREBNO, A TI MOŽEŠ! POŽURI, NE ČEKAJ! Važan poziv Beograđanima, ovako možete da pomognete

Institut za transfuziju krvi Srbije poziva sugrađane da i tokom ove nedelje daju krv. To se može učiniti u ovoj ustanovi, koja se nalazi u Svetog Save 39, radnim danima od 7 do 19 i subotom od 8 do 15 sati. Kad je reč o akcijama na terenu, danas su organizovane tri – u Dvanaestoj beogradskoj gimnaziji od 9 do 13 časova, Gradskoj opštini Novi Beograd od 11 do 15 i u redakcijama listova „Alo” i „Borba” od 10 do 14 časova.

Sutra, od 9 do 14 časova, krv se može dati u Gradskoj opštini Grocka i od 10 do 14 časova na Filološkom fakultetu.

U četvrtak, 28. marta, od 9 do 14 časova dobrovoljnim davaocima krvi svoja vrata otvara i Crveni krst Obrenovca. U petak, 29. marta, akciji dobrovoljnog davalaštva krvi odazvaće se zaposleni u „Microsoftu” od 10 do 14 časova, kao i zaposleni u kompaniji „Smart biznis tehnolodžis” od 9 do 13 časova.

Takođe, istog dana, krv će se prikupljati u Gimnaziji „Patrijarh Pavle” od 14 do 18 i u transfuziološkom autobusu ispred Doma zdravlja u Požeškoj od 9 do 14 sati. Za vikend, akcije će biti organizovane u većim tržnim centrima, i to u subotu, 30. marta, od 10 do 15 časova u borčanskom „Ritejl parku” i u nedelju, 31. marta, u tržnom centru „BIG Rakovica” od 11 do 15 i u „Delta sitiju” od 12 do 16 časova. "Nekome je potrebno, a ti možeš. Požuri. Ne čekaj. Daj krv", navodi se u pozivu Instituta.