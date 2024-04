ZBOG RADOVA U STRUMIČKOJ ULICI PROMENJEN RAD LINIJA JAVNOG PREVOZA: Privremeno se ukida i jedno stajalište

Tokom izvođenja hitnih radova na toplovodu u Strumičkoj ulici, od 13. aprila od 8 časova do 14. aprila do 11 časova doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Zbog ovih radova, vozila sa linija 25, 25P, 26 i 26N će u smeru ka naseljima Braće Jerković i Кumodraž saobraćati ulicama Maksima Gorkog, Gospodara Vučića, Кruševačkom i dalje redovno, dok će u smeru ka gradu saobraćati redovnim trasama.

Privremeno se ukida stajalište „Tetovska” u smeru ka naseljima Braće Jerković i Кumodraž, dok se privremeno uspostavlja stajalište „Кruševačka”, prekoputa istoimenog stajališta u Кruševačkoj ulici.