UŽIVAJTE U TOPLOM DANU: Danas u Srbiji do 28 stepeni! Slede nam letnji dani, a evo kad se vreme "kvari"

U Srbiji će i danas biti toplo i pretežno sunčano vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U brdsko-planinskim predelima smenjivaće se vedro i oblačno.

Severni i severozapadni vetar biće slab do umeren.

Najniža temperatura biće od šest do 16, a najviša dnevna od 25 do 28 stepeni. I u Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren zapadni i severozapadni vetar.

Najniža temperatura biće od 10 do 13, a najviša oko 26 stepeni.

foto: RHMZ

DO SREDINE APRILA TOPLO I STABILNO VREME

U nedelju i ponedeljak, 14. i 15. aprila, veoma toplo vreme za ovaj period godine.

U utorak, 16. aprila, postepena promena vremena. Posle pretežno vedrog jutra, u toku dana malo i umereno oblačno i vetrovito uz manji pad temperature. Duvaće umeren i jak, na planinama i olujni jugozapadni vetar, a posle podne i uveče ponegde se očekuje kiša, dok će na severu Srbije vetar biti u skretanju na severozapadni.

foto: RHMZ

U drugoj polovini sledeće sedmice osetno hladnije sa čestom pojavom kiše i lokalnih pljuskova, koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom, dok će na planinama padati sneg.

Biometeorološka prognoza za danas Očekuje se relativno povoljna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika. Izvestan oprez se savetuje osobama sa srčanim tegobama i hipertoničarima. Nesanica i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije.