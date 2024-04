DANAS BEZ VODE DO 18 SATI: Radovi u Novom Beogradu i Surčinu, a ovo je plan za ispiranje mreže na Voždovcu

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštinama Novi Beograd i Surčin, u ponedeljak 15.4.2024. godine od 9 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u Surčinskoj ulici, od Tamiške do Vojvođanske ulice, i u Vojvođanskoj ulici, od Surčinske do Ulice Aerodrom Beograd.

Umanjen pritisak vode osetiće potrošači u naselju Ledine.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Ispiranje mreže

Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvodiće planirane radove na ispiranju vodovodne mreže na opštini Voždovac, od ponedeljka 15.04.2024. godine do petka 19.04.2024. godine. Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode u vremenu od 22.00 do 06.00 sati osetiće sledeći potrošači:

15/16.04.2024. godine – u naselju Kumodraž; 16/17.04.2024. godine – na potezu Kumodraž – Avalski put; 17/18.04.2024. godine – u naseljima Ripanj i Pinosaava; 18/19.04.2024. godine – u naseljima Zuce i Beli potok.

U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode.

Ekipe Beogradskog vodovoda će se truditi da radove obave u što kraćem roku. Zahvalju se građanima na strpljenju i razumevanju. Planirani radovi na ispiranju vodovodne mreže obezbediće da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobrog kvaliteta.