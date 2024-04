JAGODE U MARKETIMA JEFTINIJE NEGO NA PIJACAMA, A LJUDI SE OPET ŽALE NA IZNOS: Ista cena kao i zimus, šta će biti kad dođu trešnje

Kilogram jagoda sredinom aprila na beogradskim pijacama košta i do 600 dinara kod pojedinih prodavaca!

Mnogi potrošači smatraju da su cene jagoda i dalje paprene ako se uzme u obzir da su tokom zime imale isti iznos.

Kod većine prodavaca na pijaci kilogram iznosi od 400 do 600 dinara. Oni koji pak prodaju ovo voće u pakovanjima od pola kilograma naplaćuju ga uglavnom 250 dinara.

Međutim, cena ovog voća u marketima je dosta niža. Spakovano je uglavnom u pakovanjima od pola kilograma gde se na akciji može kupiti već od 99 dinara, a u većini trgovinckih lanaca košta od 120 do 160 dinara.

Mnogi korisnici i na duštvenim mrežama komentarišu ovogodišnje cene jagoda koje su slične u odnosu na minulu sezonu.

- S obzirom na to da je april cena jagoda je ista kao što je bila u decembru, šta li će biti kad krenu trešnje. Neki su znali da stave cenu i po nekoliko hiljada dinara, kao da su od zlata, a trešnje i jagode svi kupujemo jer to deca najviše vole. Za šaku jagoda sada dajem do 300 dinara - kaže nam jedna Beograđanka.

- Cena će u narednom periodu padati kako dolazi drugo voće, a ovom prolazi sezona. Uskoro će početi i trešnje kod prodavaca čija će cena takođe biti slična kao prošle godine do 500 dinara po kilogramu - kaže nam jedan prodavac na pijaci na Banjici.

