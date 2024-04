STRANAC POSETIO SRBIJU PA SE ODUŠEVIO! Jednu rečenicu domaćina ne može da izbaci iz glave: Nikako da shvati...

Nakon što je prošle godine posetio Srbiju, jedan stranac priznao je da se zaljubio u našu zemlju, zbog čega je odmah počeo da uči srpski jezik i isplanirao svoju ponovnu posetu. Međutim, rečenica jednog Srbina ga i posle nekoliko meseci baca u razmišljanje.

U svojoj anonimnoj objavi na Reditu, stranac je napisao da iako nije očekivao ništa od Srbije, njom je bio oduševljen. Ljudi, hrana, istorija je nešto što ga je kupilo zauvek - što međutim nije bio slučaj sa rečenicom jednog stanovnika Srbije koji mu je objasnio da ne dolazi ponovo jer u našoj zemlji ima "dosta ološa".

- Prošlog oktobra sam posetio Beograd na nedelju dana kako bih gledao utakmicu košarke Partizan - Barsa. Neprocenjivo, nezaboravno iskustvo! Pre mog putovanja mislio sam da je 100% utakmica vrhunac mog putovanja. Međutim, pogrešio sam. Ljudi, hrana, istorija i ukupna atmosfera je ono u šta sam se zaljubio. Celo putovanje je postalo vrhunac koji ću uvek pamtiti.

foto: Shutterstock

"To reakcija me je iznenadila"

U stvari, toliko mi se dopalo tamo da sam polušaljivo rekao svom domaćinu kod koga sam odseo da već vidim sebe kako ponovo dolazim a možda i da ostanem. Ali mi je on tada rekao da to nije dobra ideja čak ni sa poslom na daljinu, jer ima dosta ološa, i da sam imao sreće što nisam sreo nijednog. Takođe, rekao je da se nakon mesec dana života tamo najverovatnije ne bih osećao isto. Ta reakcija me je iznenadila, nismo više nastavljali tu temu. Na koga je mislio, ili ih ima osim onih koje nalazite iz svake zemlje?

Vraćam se u septembru na ceo mesec da bolje razumem zemlju i ljude. Takođe sa ciljem da mogu da vodim neke osnovne razgovore na srpskom", rekao je on pa zamolio ljude da mu preporuče šta je to što bi trebao da obiđe u našoj zemlji ali i kako da izbegne "ološe" ukoliko oni zaista postoje.

U komentarima, pored Srba, ono što je još bitnije, javili su se i stranci koji su nepristrasno objasnili da svojim iskustvom potvrđuju da je Srbija jedna od bezbednijih zemalja na svetu.

foto: Shutterstock

"Brate moj, ni manje ni više ološa nego na bilo kom drugom mestu gde sam bio, nemoj se opterećivati tim savetom, po svemu sudeći nije realan. Ovde ima možda manje sitnog kriminala ali nemamo zabranjene oblasti, delove grada itd, tako da je to plus", "Ološa ima u svakoj zemlji na svetu, ja sam iz Njujorka (rođen i odrastao) moj otac je Srbin i živim u Beogradu već pet godina i nisam imao nikakav incident", "Kao stranac, moram da napišem da jedna sjajna stvar u vezi sa Srbijom jeste to što su nasilni zločin na ulici jako mali i što možete ići gde god želite kad god želite bez brige da će se nešto loše dogoditi.

To ne važi samo za Beograd, već za celu Srbiju", "U Beogradu sam živeo tri godine, zapravo sam se odselio zbog posla. Neverovatno iskustvo zbog sjajnih ljudi, hrane, kulture, barova, restorana, splavova...", "Ološi su svuda jer je to deo ljudske prirode. Živeo sam u Beogradu i Londonu. Definitivno glasam za Srbiju!", bili su samo neki od komentara ispod ove objave.

Kurir/ Blic/ Prenela: A. K.

Bonus video:

02:28 MLADI U SRBIJI NEĆE DA RADE NI NAJPLAĆENIJE POSLOVE! Stručnjaci upozoravaju: Stranci uzimaju poslove, POTREBNA REFORMA OBRAZOVANJA