HEROJI ZASLUŽUJU SPOMEN-OBELEŽJE: Branislav i Ivica živote dali na Košarama, još se čeka da im se Banja Koviljača oduži

Pre četvrt veka, na današnji dan, na večnoj straži ostao je Branislav Negić, a dva dana kasnije i Ivica Ivanović, poginuli 14, odnosno 16. aprila, u rejonu karaule Košare kao pripadnici Vojske SRJ tokom NATO agresije na našu zemlju. Obojica su bili meštani Banje Koviljače u kojoj su pre šest godina dve ulice dobile njihova imena, ali nažalost, ni dve i po decenije od njihovog stradanja nije relizovana ideja da dobiju i odgovarajuće spomen-obeležje kao trajno sećanje na junake pale za otadžbinu.

U znak sećanja u Koviljači se, od 16. aprila 2019. godine veliki grafit "Heroji sa Košara" sa likovima Branislava i Ivice nalazi na zidu stadiona FK Gučevo uz poruku "Banja pamti" i to je sve.

Meštanin Radosav Jošić je kao član Saveta Mesne zajednice pre nekoliko godina Gradskom veću podneo inicijativu da se do aprila 2019, na dvadesetogodišnjicu njihove pogibije, postavi odgоvarajuće spomen-obeležje, ali se to nije dogodilo.

- Tačno je da taj predlog nije realizovan, a pre tri godine sam neophodnu dokumentaciju, tada kao predsednik lozničkog Gradskog odbora srpskih ratnih veterana, predao Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ali je sve ostalo na priči. Posle sam razgovarao sa ovdašnjim sveštenstvom i prihvaćeno je da u porti banjske crkve bude postavljeno spomen-obeležje, nađeno je i odgovarajuće mesto, ali to još čeka konkretizaciju. Ponovo ću razgovarati sa porodicama poginulih da vidimo šta dalje. Prošlo je 25 godina otkako su pali i krajnje je vreme da, osim te dve ulice, dobiju zasluženo obeležje – smatra Jošić.

U gradskoj upravi potvrđuju da postoji inicijativa da spomen-obeležje dobiju pali na Košarama i da će to biti rešeno što pre jer oni koji su živote dali za slobodu sigurno to zaslužuju. Minulih godina je u za to nadležnoj gradskoj komisiji bilo nepredviđenih okolnosti koje su uticale da se sa tim "zastalo", ali je razmatrano nekoliko lokacija i u saradnji sa svim zainteresovanim stranama biće izabrana najbolja, kažu iz lokalne samouprave.

Kao pripadnici 125. motorizovane brigade, Negić i Ivanović poginuli su u borbama na Košarama. Negić je imao 21 godinu i bio redovan vojnik, a dobrovoljac Ivanović 44 godine. Obojica su odlikovani Ordenom za zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti prvog stepena, a njihovi posmrtni ostaci do danas nisu nađeni i večno su ostali na Košarama.

Podsetimo, 9. aprila 1999, jedinice takozvane OVK, uz podršku NATO snaga i vojske Albanije, napale su karaulu Košare, a pripadnici Vojske SR Jugoslavije sprečavali su 67 dana njihovu kopnenu invaziju na Srbiju i nisu poklekli. U teškim borbama na Košarama živote je dalo 108 vojnika, a osim Negića i Ivanovića, među njima je i Lozničanin, dobrovoljac, Ljubomir Romić (50), takođe prpripadnik 125. motorizovane brigade koji je poginuo 3. juna. Romić je odlikovan Ordenom prvog stepena za zasluge u odbrani i bezbednosti u vreme NATO agresije, a od pre neku godinu jedna ulica na lozničkom Lagatoru nosi njegovo ime.

