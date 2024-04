OD DANAS PA DO KRAJA MESECA RADOVI U TERAZIJSKOM TUNELU: Evo koje linije gradskog prevoza menjaju trasu

Sekretarijat za javni prevoz je saopštio da će tokom izvođenja radova u Terazijskom tunelu od 15. do 30. aprila, u vremenskim intervalima od 22 do 3.30 časova, doći do promena u radu linija javnog prevoza. Radovi će se izvoditi po fazama.

U fazi I za saobraćaj će biti zatvorena strana tunela u smeru ka centru grada, dok će u fazi II za saobraćaj biti zatvorena strana tunela u smeru ka Novom Beogradu.

Tokom izvođenja radova saobraćaj će sve vreme funkcionisati ka Novom Beogradu, dok se menja režim rada linija javnog gradskog prevoza u smeru ka centru grada, i to na sledeći način:

– vozila sa linija 65 i 77 saobraćaće sledećom trasom: Zeleni venac – Prizrenska – Terazije – Kolarčeva – Makedonska i dalje redovnom trasom;

– na linijama 16, 27E, 35 i 95, vozila će saobraćati na trasi: Zeleni venac – Prizrenska – Terazije – Kolarčeva – Trg republike – Francuska – terminus „Trg republike” – Bulevar despota Stefana i dalje redovnom trasom;

– vozila na noćnim linijama 15N, 68N, 75N, 603N, 704N i 706N i minibus E6 u smeru ka centru grada saobraćaće trasom: Zeleni venac – Prizrenska – Terazije – Kolarčeva – Trg republike – Francuska – terminus „Trg republike”;

– vozila sa linije EKO 1 koristiće sledeću trasu: Zeleni venac – Prizrenska – Terazije – Trg Nikole Pašića i dalje redovnom trasom.

Napomena: Zbog održavanja 37. Beogradskog maratona, radovi se neće izvoditi u noći između 27. i 28. aprila, navodi se u saopštenju.

