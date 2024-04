"NEMCI SA SEBE SKIDAJU ETIKETU GENOCIDA! IĆI ĆE NA UKIDANJE RS I TRAŽIĆE PRIZNANJE KOSOVA" Analiza glasanja o rezoluciji u UN

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je dobio zvaničnu potvrdu Sjedinjenih Američkih Država da će izuzetno jako da lobiraju u Ujedinjenim nacijama za rezoluciju o Srebrenici.

On je takođe najavio je da će se u slučaju da Generalna skupština UN usvoji ovu rezoluciju, Srbija istog dana kandidovati za nestalnu članicu Saveta bezbednosti.

Predsednik Vučić najavio je da će u Njujorku 23. i 24. aprila imati mnogo sastanaka i brifinga za prijateljske zemlje i da će od sada neke zemlje nazivati "partnerskim", a ne prijateljskim.

U međuvremenu je, kaže, napisao pismo za predsednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i da je tamo uputio svog specijalnog izaslanika Vuka Jeremića, koji će uručiti pismo.

Aktuelni politički trenutak s voditeljkom jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji Oljom Lazarević komentarisali su Dragoljub Tomašević, advokat Milan Jolović, pukovnik u penziji i Aleksandar Zobenica, stručnjak za politički marketing.

foto: Kurir televizija

- Ajde da se malo vratim unazad, pošto sam ja između ostalog bio učesnik svih tih dešavanja 95. godine i kada je potpisan Dejton, u zonu moje odgovornosti došlo je KFOR i došao je IPTF. To je bila međunarodna policija i jedan Bugarin dok je razgovarao sa mnom, on je meni rekao da je na delu projekat nemački gde se moraju naći neki drugi loši momci, da to ne budu više Nemci, a to će biti Srbi. Meni je u tom momentu bilo malo neshvatljivo, ali kad vratim opet film šta su oni nama uradili, rade da bi vas što više bolelo. Znači, ajmo da vas još više boli, pa će pokretač rezolucije biti oni koji su najveće zločine i najveći genocid napravili, a to će biti Ruanda i Nemačka. Niko ne osporava da je bio zločin. Niko ne osporava da je bio zločin i to je bio zločin prema zarobljenim vojnicima - smatra Jolović.

foto: Kurir televizija

Advokat se nadovezao s pravni tumačenjem najavljenog glasanja o rezoluciji o genocidu.

- Jednostavno, s obzirom na politički i istorijski stav našeg rukovodstva i našeg naroda koji se ne miri sa agresijom koja je nastala i nastupila na štetu naše zemlje, gde mi obeležavamo svaki taj varvarski čin međunarodne zajednice i svega onoga što se dešavalo i sankcija i stradanja to međunarodnoj zajednici ne odgovara jer jednostavno za agresiju je odgovorna i nikada nije do sada odgovarala. Najlakše je sada prebaciti tu čitavu odgovornost na tu stranu koja je slabija i koja treba da kroz istorijske tokove da se stidi svoje istorije. Podsetiću vas da je Bil Klinton javno optužio Srbiju da su Srbi praktično krivi za izazivanje oba rata. To je jedna takva konstrukcija koja je praktično napravila i utrla put da se satanizuje naš narod i da se ta konstrukcija genocidnosti pretvori u stalni pritisak pa čak kroz ovu rezoluciju i zabrana da se uopšte govori o genocidu. To je još potpuno i za cementiranje tog jednog odnosa prema nama vi ste dužni kao mali da čutite jer mi ćemo uvek potrebiti protiv vas da ste vi genocidni i mi ćemo vas disciplinovati. Napomenuli ste da Hag nije dokazao ono što jeste bila suština, Radovan Karadžić i Ratko Mladić su osuđeni za genocid u smislu toga dobili doživotne robije, međutim nigde ni u jednom postupku nije utvrđena genocidna namera koja je osnova za pravilnu analizu da li je počinjen ratni zločin genocida - smatra Tomašević.

foto: Kurir televizija

U program se putem video poziva uključio i Aleksandar Zobenica.

- Ja pre svega mislim da opstanak BiH u ovom formatu u kome se ona sada nalazi uopšte nije moguć bez obzira da li će se rezolucija u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija usvojiti ili neće. Ja mislim pre svega da je rezolucija ključ i krovni atak na Srbe kao narod ozimajući obzir da smo u ovom trenutku izloženi izuzetno jakim pritiscima kada je u pitanju Kosovo i Metohija, a tako i Republika Srpska. Paralelno posmatrajući zapadne zemlje, pre svega Nemačka gleda da sa svog imena, sa svoje države da skine teret genocida koji su počinili u Drugom svetskom ratu. Držeći Srbe za genocidni narod naravno oni će nakon toga ići na ukidanje Republike Srpske. Na drugoj strani imamo Kosovo i Metohiju koje je dovedeno sada već pred završni čin i Zapad s svim silama vrši pritisak kako na predsednika Vučića, tako i na celu Srbiju u celini da se i formalno potpisom odreknu dela svoje teritorije. Mislim da u narednom periodu zaista slede teški dani, ali mislim da je ovo u neku ruku i dobro za srpski narod, jer vidimo da u proteklih nekoliko meseci Srbi kao narod, bez obzira da li živeli na levoj ili desnoj strani Drine, počinju da se ujedinjuju - ocenio je Zobenica.

08:05 SRBIJI ĆE SUDITI ONI KOJI SU NAPRAVILI NAJVEĆE ZLOČINE U ISTORIJI Sagovornici Kurir televizije o najavljenom glasanju u UN

