JAVNOST SAGLASNA: ŠAPIĆEVA POMOĆ ŠKOLARCIMA JE ODLIČNA STVAR! Svota od 20.000 dinara nije mala pogotovo za porodice s dvoje dece

Odluka Grada Beograda i predsednika privremenog organa Aleksandra Šapića da u septembru roditelji u prestonici dobiju po 20.000 dinara za svakog školarca umesto besplatnih udžbenika, koji su podeljeni prošle godine, izazvala je ogromnu pažnju javnosti i naišla na odobravanje jer je svaka podrška roditeljima dobrodošla!

Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola, kaže za Kurir da ta svota nije uopšte mala, pogotovo za porodice koje imaju dvoje i više dece u osnovnoj ili srednjoj školi.

- Svaku materijalnu potporu, naročito roditeljima, smatram pozitivnom pričom jer se time rasterećuje udar na njihov džep koji je u septembru ogroman. Preopterećeni su kupovinom udžbenika, školskog pribora, a pojedini roditelji koji imaju srednjoškolce u stručnim školama imaju i dodatni trošak oko kupovine neophodne opreme, počev od uniformi za medicinare, za frizere ceo set pribora...

foto: Kurir tv

To su znatna sredstva. Beograd nije samo Vračar i Stari grad. Možda ti roditelji ne pridaju veliki značaj tome zbog visokih plata, ali beogradske opštine su i Barajevo, Grocka, Mladenovac, Lazarevac. To treba svi da imaju u vidu, jer je ogroman broj ljudi, velika su sredstva i zato verujem da će svima ta pomoć dobro doći - naglašava Antić.

Narodna poslanica i predsednica udruženja Mame su zakon Tatjana Macura smatra da je svaka podrška roditeljima dece školskog uzrasta dobrodošla, a posebno onda kada su veća izdvajanja iz kućnog budžeta u pitanju.

foto: Foto: Privatna arhiva

- Cena kompleta udžbenika po detetu, u zavisnosti od toga koji razred dete ide, kreće se od 8.000 do 20.000 dinara. To znači da će iznos koji je najavio Aleksandar Šapić i koji će biti izdvojen u budžetu Grada Beograda svakako biti dovoljan svakoj porodici da obezbedi potrebne udžbenike za narednu školsku godinu i još ponešto. Da ne zaboravimo i to da država svake godine obezbeđuje besplatne udžbenike za određeni broj osnovaca iz materijalno ugroženih porodica, kao i za one koji imaju smetnje u razvoju i invaliditet, ali i za učenike koji su u porodici treće dete ukoliko je dvoje starijih još uvek u sistemu obrazovanja - za Kurir je rekla Macura.

Podsetimo, Šapić je precizirao da će prijava početi u ponedeljak, 22. aprila, u svim osnovnim i srednjim školama u Beogradu i trajaće do kraja leta. Uz lične podatke roditelji će ostavljati i brojeve računa na koje će novac tokom septembra biti uplaćen.

foto: Grad Beograd

- S obzirom na to da sada postoji ogroman broj udžbenika u našem obrazovnom sistemu, bilo bi šteta da ponovo novac dajemo na nove. Dakle, dajemo priliku da se udžbenici razmene ili naslede - naveo je, između ostalog, Šapić pre tri dana i dodao:

- Roditelji svakako mogu da odluče i da kupe nov komplet udžbenika, uz mogućnost da to učine i na rate. Najskuplji komplet za krajnje razrede osnovne ili srednje škole iznosi oko 16.000-17.000, a najjeftiniji oko jedanaest i po hiljada, tako da će novca biti dovoljno.