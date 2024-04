DEVOJČICU KONJ ZBACIO U GALOPU, EVO ŠTA JOJ JE SPASILO ŽIVOT: Novi detalji DRAME NA HIPODROMU, u Tiršovoj je sa TEŠKIM POVREDAMA

Devojčica (12) koja je teško povređena u ponedeljak pre podne, kada je pala sa konja na hipodromu u Beogradu, trenutno se nalazi u Tiršovoj bolnici u stabilnom stanju.

Nesreća se dogodila juče oko 10.30 časova i dete je hitno prevezeno u bolnicu. Iz Hitne pomoći su rekli da je dete sa teškim telesnim povredama prevezeno u ovu zdravstvenu ustanovu.

Dete koje je jahalo tog dana nije bilo obučeno da jaše na kasačkoj stazi.

- To se dogodilo juče. Devojčica je zadobila hematom i ozbiljne povrede. Jahala je konja na kasačkoj stazi na kojoj ne bi smela tako mala i nestručna da jaše konja koji moze da ide brzinom i do 80 km/h. Stoje table svuda o tome, ali ljudi to nekad i ne poštuju. Hitna pomoć je stigla za 5 minuta. Devojčica je nosila opremu za jahanje i ona ju je donekle i spasila. Ona je sada bolje, što je najbitnije - rekao nam je očevidac jučerašnje nezgode.

Međutim, nepoštovanje pravila, kako je rekao još jedan od očevidaca, česta su na Hipodromu, te se ovakve nezgode često i dešavaju.

- Ovde se ne poštuje kućni red. Ljudi sa psima ulaze na hipodrom kao da su na Adi Ciganliji, a ne na hipodromu gde se izvodi ekstremni sport. Ovde se ljudi nerviraju kada treneri viču na njih, a ne razumeju da moraju da viču, jer su to konji, to su životinje i mora sa njima tako - istakao je i dodao:

- Kasački konji su spremni i oni kada trče na stazi predviđenoj za njih, ne bi trebalo da imaju smetnje na istoj. Ukoliko se desi neka smetnja, poput psa ili drugog konja, može da nastane ozbiljan problem. Ovde ima više jahackih škola, koliko je ko ovde obučen za to, u to neću da zalazim. Ljudi moraju da postuju sva pravila ovde kako bi se donekle isključili mogući rizici opasnosti.

Kako nam je dalje rekao, dete je povređeno kada ga je konj zbacio u galopu.

- Nju je taj konj bacio dok je išao u galopskom trku, a njega je u tom trenutku jako teško obuzdati i profesionalci nekada to teško urade, a ne ona koja je nespremna sa 12 godina. Ovde mora da se postuje kućni red. Evo, ja dok vama ovo pričam, neka od škola jahanja ide sada po kasačkoj stazi što ne bi smelo.

(Kurir.rs/Republika)

