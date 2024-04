VOZAČI PAŽNJA! POJAČANA KONTROLA SAOBRAĆAJNE POLICIJE Stević otkrio DATUME uoči praznika: U prethodne 4 godine stradalo 58 ljudi

Kako nam se bliže prvomajski i uskršnji praznici očekuju se veće gužve i redovi na graničnim prelazima. Upravo u ovom periodu Ministarstvo unutrašnjih poslova najavilo je pojačanu kontrolu.

Dejan Stević, Uprava saobraćajne policije, za Kurir televiziju otkrio je kako će ona funkcionisati.

- Zašto smo se odlučili da baš u ovom periodu od 25. aprila do 1. maja sprovedemo ovu povećanu kontrolu, a odmah zatim od 2. maja do 7. maja našu četvrtu centralnu internu akciju. Dakle, analizom smo utvrdili da je u prethodne četiri godine čak 58 ljudi stradalo na našim putevima u saobraćajnim nezgodama. Otuda se i javlja potreba da MUP bude posebno oprezno, odnosno da marljivo radi na očuvanju bezbednosti svim materijalnim i ljudskim formacijama u ovom periodu. Najpre, u samom kontekstu Nedelje prevencije povreda u saobraćajnim nezgodama koja traje od 22. do 28. aprila. Dakle, mi ćemo od 25. već u okviru međunarodne Road pol akcije koja se tiče merenja nepropisne brzine na našim putevima, nastaviti kako sa preventivnim, tako i sa represivnim merama, sve u cilju očuvanja bezbednosti u vreme praznika - istakao je Stević.

04:25 VOZAČI OPREZ! POJAČANA KONTROLA SAOBRAĆAJNE POLICIJE Stević otkrio DATUME uoči praznika: U prethodne 4 godine stradalo 58 ljudi

Potom se osvrnuo na najčešće prekršaje i na kazne koje će uslediti.

- Pa svakako je nepropisna brzina jedan od najčešćih prekršaja na našim putevima, ali odmah zatim i vožnja pod uticajem alkohola. Govorimo o težim prekršajima. Moramo i ovom prilikom da pozovemo sve učesnike u saobraćaju da se bezbedno ponašaju u okviru svoje pasivne bezbednosti, odnosno da koriste sigurnosni pojas i ne koriste mobilne telefone za vreme vožnje - rekao je Stević i dodao:

- Ukoliko govorimo o upotrebi mobilnog telefona i nekorišćenju sigurnosnog pojasa za vreme vožnje, kazne su u fiksnom iznosu mandatne i mogu se platiti u roku od 8 dana. Ukoliko govorimo o onim prekršajima koje imaju elemente teže povrede bezbednosti, kazne se izriču kumulativno pred prekršajnim sudom u zakonom predviđenom postupku.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Kurir.rs

Bonus video:

02:14 VOZAČI PAŽNJA! Saobraćajna policija iznela nove mere: Nema više novčane kazne za prekršaje? OVO SU USLOVI ZA PRIVILEGIJU