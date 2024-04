RADNO VREME BEOGRADSKIH PIJACA ZA PRAZNIKE: Rade uobičajeno osim ovog datuma

Javno-komunalno preduzeće Beogradske pijace saopštilo je danas da će za vreme prvomajskih i uskršnjih praznika sve pijace raditi po uobičajenom radnom vremenu, osim 5. maja, na Uskrs.

Zelene pijace radiće od šest do 19 sati, pijaca "Palilula" od sedam do 21 čas, dok će OTC Miljakovac - Beogradski buvljak od osam do 16 sati.

Pijaca cveća Krnjača radiće od osam do 19 časova, pijaca Dušanovac po ustaljenom radnom vremenu od 19 do šest časova, dodaje se.

Garaže i parkinzi za korisnike i posetioce pijaca tokom praznika radiće po ustaljenom režimu.

