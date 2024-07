Foto: GO Zemun

Pripadnici Vojske Srbije i Rečne flote počeli su da postavljanjem pontonskog mosta između Zemuna i plaže Lido.

Kako se vidi na fotografijama koje su podeljene na društvenim mrežama, pontonski most je već skoro gotov, čime se očekuje i otvaranje nove sezone kupanja.

Kao i ranijih godina, most će biti u funkciji do kraja kupališne sezone na Lidu, tačnije do 31. avgusta.

Kurir.rs/Blic