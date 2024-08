MEMORIJALNI CENTAR „STARO SAJMIŠTE“ OTVOREN ZA GRUPNE POSETE: Mesto stradanja u Drugom svetskom ratu FOTO

Za istoriju Beograda ima posebnu simboliku, a nakon obimnih radova na rekonstrukciji, Memorijalni centar „Staro sajmište“ ove godine je otvoren za posetioce.

Beogradski sajam je otvoren 1937. godine, a sve do Drugog svetskog rata, ovde su organizovani sajmovi i brojne kulturne manifestacije. Tokom bombardovanja Beograda u aprilu 1941. godine, objekti Sajmišta nisu ozbiljnije oštećeni, zbog čega je prostor iskorišćen za zatvaranje velikog broja Srba, Jevreja i Roma.

„Za vreme Drugog svetskog rata Staro sajmište je pretvoreno u logor, i to prvo u Jevrejski logor Zemun, a zatim u Prihvatni logor Zemun koji je formirala nemačka uprava iz Beograda. I to je vrlo specifično, jer vi nadomak glavnog grada imate jedan nacistički logor koji zapravo funkcioniše sve do njegovog raspuštanja pri kraju rata”, objašnjava Asja Drača Muntean iz Memorijalnog centra "Staro sajmište“.

Krajem 1941. godine u Jevrejski logor Zemun odvedeni su Jevreji iz okupirane Srbije, uglavnom žene, deca i starci. Zajedno sa oko 6.400 Jevreja u posebnom paviljonu bilo je i oko 600 romskih žena i dece, čiji muški članovi su streljani.

„Kada je ovo bio Jevrejski logor Zemun, zapravo to je bio logor u kome je izvršen holokaust i zapravo je stradala sva jevrejska populacija u Beogradu. Ovde je stradalo preko 6.000 Jevreja”, dodaje Drača Muntean.

„Potrebno je da negujemo istoriju sećanja i dobre odnose koje imaju jevrejski i srpski narod. Ono što je Grad Beograd krasilo kroz čitavu svoju istoriju, iako je prolazio kroz mnoge teške momente i trenutke i ne znam da li ima grada u širem okruženju koji je više puta uništavan, to je da je on bio uvek otvoren i primao sve raširenih ruku bez obzira na naciju i veru.” Gradonačelnik Aleksandar Šapić na Svečanoj akademiji povodom Dana sećanja na žrtve Holokausta u Memorijalnom centru ,"Staro sajmište”, 9. maja 2024. godine

Na ovom važnom mestu sećanja za Beograd, nedavno je otvoren Memorijalni centar „Staro sajmište“. Proces formiranja memorijalnog centra počeo je pre 20 godina kada je Grad Beograd načinio prve korake za njegovo osnivanje i od tada je prešao dug put do ovogodišnjeg otvaranja.

U „Starom sajmištu“ su nakon otvaranja dostupne grupne posete, a na prvom javnom vođenju posetioci su obišli kompleks i upoznali se sa nekadašnjom namenom prostora koji je pretrpeo dramatične transformacije od simbola privrednog napretka predratne Jugoslavije do mesta masovnog zatočenja i smrti Srba, Jevreja i Roma, odnosno mesta početka izgradnje Novog Beograda i stvaranja najveće likovne kolonije u regionu.

