BEOGRAĐANKA UPOZORAVA NA ČOVEKA KOJI KRIŠOM SLIKA ŽENE I DECU: Ono što sam našla u njegovoj galeriji me je frapiralo!

Na društvenim mrežama kruži upozorenje na čoveka koji krišom fotografiše žene i decu ispred jednog tržnog centra u centru Beograda.

Jedna Beograđanka koja je imala susret sa ovim čovekom opisala je šta se dogodilo.

- Doživela sam jednu neprijatnu situaciju ispred jednog tržnog centra, čovek 60-65 godina (rekla bih da je Nemac) slikao je moje dete, mene i druge žene koje su sedele u kafiću ispred TC i na klupama - napisala je ona.

- Veliko hvala devojkama koje rade na štandu ispred, zaustavile su čoveka, zahtevale da izbriše slike, a nama skrenule pažnju na ono što se dešava. Čoveku sam lično rekla da ću zvati policiju i prihvatio je da obriše sve slike iz galerije telefona/clouda i deleted foldera koje je napravio ispred TC - navela je ona.

Dodala je da je u galeriji videla slike sa Ade.

- Žene u kupaćem i sl. u krupnom planu gde je evidentno da ne znaju da su slikane, njegov izgovor je - "To su moje uspomene iz Beograda". Na to nisam mogla da utičem da briše. Ljudi, obratite pažnju, nemojte gledati samo u svoj telefon i puštati decu samu okolo. Kažu devojke da se ovo svakodnevno dešava ispred ovog TC i da one koliko mogu, skreću pažnju ljudima na ovo - naglasila je.

