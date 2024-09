Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju na raskrsnici Bulevar Zorana Đinđića – Antifašističke borbe, svaki dan u periodu od 22. 9. do 26. 9. 2024. godine u vremenskom periodu od 22.00 časa do 5.00 časova narednog dana doći će do potpunog zatvaranja predmetne raskrsnica i menja se režim rada linija JGP-a na sledeći način: