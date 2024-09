Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Savski venac, danas od 8 do 20 sati, bez vode će ostati potrošači neparne strane Ulice Teodora Drajzera od raskrsnice Bulevara vojvode Putnika do broja 9, kao i parne strane od broja 2 do broja 8.