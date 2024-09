Kad je za to čuo knet Fonton naredio je vojnicima da ih dovedu na sud. Međutim, predanje kaže da je njihovo lice, iako isposničko, krasila neka posebna lepota, ozarena unutrašnjim mirom i blagošćom Božijom, pa knez osta zatečen kad ih dovedoše na sud. Laskao im je, obećavao da će ih voditi caru koji će ih udati za njegove velmože, da će život provesti u bogatstvu i izobilju, ali one odlučno odbiše sve to.