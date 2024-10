Toga dana na snazi će biti zabrana ulaska motornim vozilima na groblja i to prema sledećem rasporedu:

• Na Novom bežanijskom groblju zabrana ulaska motornim vozilima važi od 7:00 do 16:00 časova. • Na groblju Orlovača, Lešće i Zbeg zabrana ulaska motornim vozilima važi od 7:00 do 15:00 časova. • Na Novom groblju i Centralnom groblju zabrana ulaska motornim vozilima važi tokom čitavog dana, kao i narednog dana 06.10.2024. godine. • Staro bežanijsko, Zemunsko, Banjičko i Topčidersko groblje su zatvorenog tipa, odnosno ulazak motornim vozilima na ova groblja nije moguć.



Za posetioce grobalja koji se otežano kreću i za starije sugrađane, na najvećim gradskim grobljima - Lešću, Orlovači i Novoj Bežaniji, obezbeđena su tri komforna minibus vozila sa klimatizacijom, koji će ih besplatno prevoziti. Organizovani prevoz će za Zadušnice u subotu 5. oktobra 2024. godine saobraćati u određenim intervalima, u periodu od 07:00 do 15:00 časova, od ulazne kapije do najudaljenijih parcela. Na Novom, Centralom i groblju Zbeg, za Zadušnice biće organizovan prevoz službenim automobilima preduzeća, u periodu od 07:00 do 15:00 časova.