BEOGRAD - Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Voždovac , u četvrtak 10. oktobra od 8 do 22 sata, bez vode će ostati potrošači u Trubarevoj ulici.

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Zvezdara, u četvrtak 10.oktobra od 8.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

Učiteljskoj (od Živka Davidovića do Opatijske),

Opatijskoj (od Učiteljske do Mis Irbijeve),

Sopoćanskoj,

Mis Irbijevoj (od Živka Davidovića do Opatijske) i

Tržičkoj.