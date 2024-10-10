DANAS BEZ STRUJE U DELOVIMA ČAK 11 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Negde do 14, a negde i do 17 sati, dobro pogledajte spisak
BEOGRAD - EDB Beograd za danas je planirala opsežne radove na teritoriji čak 11 beogradskih opština.
Ovo je spisak ulica koje će danas ostati bez struje:
Palilula
09:00 - 14:00 Naselje BORČA: ATOVI NOVA 1009: 12-26,30,34B-34V,38,3,9,15-25,29-35, ATOVI NOVA 1010: 4,30B,31-33, ATOVI NOVA 1012: 1-7,11A, ATOVI NOVA 1013: 2-6,10-12,16-18,1-11,15, ATOVI NOVA 1014: 1-5, ATOVI NOVA 1015: 2-6,10-14B,18,22-36B,1,9-9A,25-27,31-31B, EFESKA: 30I,58,92,106-108,33-57,77-79,87,185B-187Z, LEPAVINSKA: 2-2M,10,18,24,5A-5B,13, PUT ZA OVČU: 30B,46-48B,174B/2,186D-188,244D,248,252-254,260-262,266-266A,270,302,43,91C-1,97E-97Ž,169-169P,175B,185G-189,193A,219-221B,225-225A,229, SIME MILUTINOVIĆA SARAJLIJE: 157A-157V,169J-169R, SLATINA NOVA 1013: 2B, VOJVOĐANSKIH SALAŠA: 14,1,5,9-15, ŽIVOJINA PAVLOVIĆA: 22,50,5A,11,27-27A,55,193A, Naselje BORČA - Atovi: VOJVOĐANSKIH SALAŠA: 4A, Naselje OVČA: EFESKA: 76E-78E, MILETA LOJKOVIĆA: BB,4,8-10,24,7,11,17,21,25-31,37, OVČANSKI PUT: 46,1-1B,221,225B,231A, RATAČKA: 20-22,46A-46E,184B,220,260,187B-187M,191,
Voždovac
08:30 - 14:00 BRAĆE JERKOVIĆA: 72A-74Ž, BUKOVIČKA: 88A, DIMITRIJA MARINKOVIĆA: 2-16,1-1, IGNjATA JOBA: 6A-6V,29-37, KATARINE IVANOVIĆ: 4-18,1-5, MEDAKOVIĆEVA: 48-64,53-61,65-75, MICKIJEVIČEVA: 12-22A,11-19,23-25, MILORADA UMJENOVIĆA: 16-18,27-29, MILOVANA JANKOVIĆA: 2-24,1-11V,15-21, MIRČA ACEVA: 18-32,19-41, MIT PAVLA NENADOVIĆA: 2-8A,16-22,1-3,13-17, RASTKA PETROVIĆA: 24-48,23-35,39-51, SIVA STENA: 4-10,16-24,1-13, VALENTINA VODNIKA: 1-1A, VANĐELA TOME: 4-18A,1-11,15, ZAPLANjSKA: 16-28,13-17A,21-25,29-43b,47-47B,
Voždovac
09:00 - 16:00 Naselje RIPANj: KRAGUJEVAČKI PUT: 14-16,
Voždovac
09:00 - 14:00 DANIJELOVA: 2-4,1, KRIVOLAČKA: 18-30,9-15, LjUBE NEDIĆA: 16-20,24-24A,11-29,
Voždovac
09:00 - 17:00 SAVE MAŠKOVIĆA: 2A-2B,
Rakovica
09:00 - 14:00 Naselje KIJEVO: KRUŽNI PUT KIJEVO: bb,
Novi Beograd
09:00 - 16:00 DR AGOSTINA NETA: BB, OMLADINSKIH BRIGADA: BB,
Zemun
08:30 - 13:30 Naselje SURČIN: JAKOVAČKI KORMANDIN: 1-7,
Grocka
09:00 - 13:00 Naselje VRČIN: AUTOPUT ZA NIŠ: BB,BB,bb,,bb,bb,13,
Grocka
08:30 - 14:00 Naselje LEŠTANE: BRANISLAVA NUŠIĆA: 2B-6A,1-1G, KRUŽNI PUT: 2, MIĆE STOJKOVIĆA: 2-6,10-14,1-11, SAVE KOVAČEVIĆA: BB,2G-2T,1A-1S, SMEDEREVSKI PUT: BB,BB,2B-6Ž,50-50V,1-5A,9-13,21-23V,37-37A, Naselje VINČA: BANIJSKA: 4-8,1-5, BRANIČEVSKA: 2-8, CARICE MILICE: 2-8,14-22,1-5,9-13, ČEGARSKA: 2-8, DEVET JUGOVIĆA: 2-8,16-24,1-5A, HILjADUTRISTA KAPLARA: 2-12,20,1-11,17, IVE ANDRIĆA: 2-6,1-9,13,17-25, JOVANA DUČIĆA: 2,6,1-17, JOVANA JOVANOVIĆA-ZM: 2-20,24-28,32-36,40,44-46X,1-3,25-25D, KORDUNSKA: 2-8, KOSOVSKIH BOŽURA: 1-5, MIKE PETROVIĆA-ALASA: 2-4,8-10,16-18,1-5,11-11,15-17, MILOVANA GLIŠIĆA: 2-8,1,5-11, NADEŽDE PETROVIĆ: 2-4,10-14,1-15, OZRENSKA: 2,12-22,3,13-17, PROFESORA VASIĆA: 22-44,1-25,125, PROTE MATEJE: 2-14,1-9, RADMILOVAČKI PUT: 5-9, STEVANA SREMCA: 2-4,10,1,5-11, STRAŽILOVSKA: 2-12,1,5-7, ŽIVOTE VRANIĆA: 2,1,
Obrenovac
09:00 - 14:00 Naselje OBRENOVAC: ĐAČKOG BATALjONA: 4-12,7, HAJDUK VELjKOVA: 2,1-5, MILOŠA OBILIĆA: 2-24,1-29II , POSAVSKIH NORVEŽANA: 14,26-36, RAJE POPOVIĆA: 2-24,1-19, VOJVODE MIŠIĆA: 38-52,58,122-144,148A-166,61-65,71,103,107,157-167,171-197, VUKA KARADžIĆA: 26,38,65,
Sopot
09:00 - 16:00 Naselje MALA IVANČA: PUT ZA BARE: 2A-12A,16A-22,26,40,64,1-5A,11-13,69-71,93,97A,101-101B, PUT ZA MALU IVANČU: 2B,10-10D,14-16,22-32B,36-36A,42-44,48-56A,60-64C,68-80,90Đ,3A-3B,11,21,27,55,59-61,87B, PUT ZA PLANDIŠTE: 12,20-22,28,34,1-3,9,13-29,73-75,79-81,85,97,101A-103A,107-107B, Naselje RIPANj: 7.JULA: 77,89, RIPANjSKA KAPIJA 1.DEO: 46A,50,
Mladenovac
09:00 - 16:00 Naselje MLADENOVAC (SELO): MIĆE OBRADOVIĆA: 46, MILORADA PETROVIĆA: 1, PROLETERSKIH BRIGADA: ,44,
Surčin
08:30 - 13:30 VLADIMIRA BEARE: 6,11, Naselje JAKOVO: IZLETNIČKA: 4b-8, JAKOVAČKI KORMANDIN: 2b,12,18-26,30a-32E,64-68,11-17,21,25,67,71,75-77,81-83,89, PLjEVALjSKA: 9, STANISLAVA BINIČKOG: 7,17, Naselje KLjUČ: MAJKE ANGELINE: 79-81,
Naselje SURČIN
BRAĆE GRIM: 2A,6,10A,1-3,9A, BRAĆE NIKOLIĆ: 64-72,76-100,104a-112P,120,128-132nj,136-136A,140-146H,150,154,158C,61,67,71-81,85-89,97-99,103-109,113-115,119-123, ČAPLINOVA: 2,6-10,1-19, ČARDAKLIJA: 4-8, JANIKE BALAŠA: 6,10, MIŠARSKA: 20-30,11-19, PAVLA JUTIĆA: 6,1,5-9, STEVE ŽIGONA: 2,1, TREŠNjINA: 2-4,12,16-22,15,19, VASE PELAGIĆA: 2-8,12-14,1-17,21,
Lazarevac
09:00 - 10:00 Opština Lajkovac: Naselje Jabučje.
Kurir.rs
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