- Mi u ovoj fazi već se bavimo prvim analizama tog transportnog modela. Očekujemo veliki broj ljudi, negde oko 4 miliona posetilaca, to će svakako zahtevati da različiti sistemi prevoza budu dobro integrisani i da upravo taj broj posetilaca možete da prevezete na adekvatan način. Najveći broj ljudi dolaziće svojim automobilima, a za to će biti potrebno da se obezbedi dovoljan broj parkirnih mesta, imaćemo Nacionalni stadion u neposrednoj blizini, a onda i sve ono što poseban transportni model „EXPO“ predviđa kao sistem javnog prevoza, različita prevozna sredstva nastojaćemo da uključimo i reku Savu kao jedan od vidova mogućnosti da dođete do „EXPO“ kroz neki efikasan i brz taksi prevoz, sve je to sada na stolu i već se donose neke odluke - kaže Bovan.