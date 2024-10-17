ŽITELJI OVIH ULICA DANAS BEZ STRUJE: Neki i do 18 časova
Elektrodistribucija Beograd za danas je planirala radove u više beogradskih opština zbog kojih će žitelji ulica sa spiska ostati neko vreme bez struje.
Palilula
08:30 - 14:00 HOMOLjSKA: 6-10,1-11, JABUČKA: 1-5, JUHORSKA: 2,1-9, PANA ĐUKIĆA: 2-4, PATRISA LUMUMBE: 46-50,60-64,68-70,39A-55, SRNETIČKA: 27-31, STEVANA HRISTIĆA: 2-2B,1-1V/1 , SVRLjIŠKA: 1-3, URALSKA: 22,26,
10:00 - 13:00 Naselje Krnjača: PANČEVAČKI PUT: 2A-2R,
Čukarica
09:00 - 15:00 POŽEŠKA: 33,
09:00 - 14:00 Naselje ŽARKOVO: DUŠANA VLAJIĆA: 19-19E/7, SINIŠE STANKOVIĆA: 10-14,22,5,
Obrenovac
08:30 - 14:30 Naselje BRGULICE: BAGREMOVA: 2-4,10-12,5-13, MALE BRGULICE: 14B, SAVSKA: 15,57, Naselje OBRENOVAC: VALjEVSKI PUT - RADIO STANICA: 0,36-38,218,318,213,317,489, Naselje RATARI: BRGULICE: 4A,16,48,100, KOD DOMA: 2B-4,104, KOD IGRALIŠTA: 106, NEMA NAZIV ULICA: 8,16,20-22,28,7,17,21,63,69, RATARI SELO: 14, RATARSKA: 66A,1-7A,11A-11C,115, ŠABAČKI PUT: 24-26,30-32,38-38,46,50A-52,84,88,106,110,13,19,27,31-35,47,57,81,95,109-111BB,1111-1111BB, SAVSKA: 0-2,6A-8A,14-16,20-22,26-34,38-56,64-68A,72-84B,88A-100K,104-108,122,136,140,144,5,9,13-13A,19,29,35-45,49-49A,53,59-67,79,83,89-93,107-109,119-125, Naselje UROVCI: KOD RADIO STANICE: 230,316A,1-1BB,175-175,245,319,331D,345,1111, RASINSKA: 3,7,11, ŠABAČKI PUT: 4-6,14,20,70,82B,86A,94,100,108A,140-140,154-170,174-184,188-190A,196-198,202-206,210-212,216A-224,228-230,248-250,254,270,300-302A,314-316B,320,326-326A,332A-334,802,1,5,9B,25,31B,47,53-53E,59G,65,69A-71B,93,99D-99G,109A,113-115,119-133,143-149,155A,163-177,183-189,193-209,213-231,235,243A,247,253-259B,265,273,315-319B,325-327,331-337,343-345D,349A, UROVAČKA: 0,214,328, ZVEČKA KOD MLINA: 216, Naselje ZVEČKA: BRAĆE JOKSIĆA: 215B, BRAĆE LAZIĆA: 6,186,192A-192C,204,208,214A-226B,232-234,238-242,5,49A,131-133B,139,177B-179,215B-217A,225A,229,243,247,253-255,261A,267A-269,273A,283A-285,299-301,311A-313,317-319G,331,335,343-343V,351,1111BB, CILA ISAILOVIĆA: 2-4B,18A,9-11, DRAGA VUKOVIĆA-KORČAGINA: 2,1A-5,9,13, IVANA EGEDUŠEVIĆA: 13V, POSAVSKOG PARTIZANSKOG ODREDA: 16,24-34,52,9-17A,21-33, SLOBODANA ČANIĆA: 6-12,16,24-24A,28,32-34,5-5A,9A,13-15, ULICA 32: 2-2A,8, ULICA 34: 2-4A,8-10,14,7-11A, ULICA 35: 8,3-7, ULICA 36: 2-6,10A,264, ZASEKA: 2-4A,10,14-14A,22,26,786,7,787,817,
Sopot 12:00 - 18:00 Naselje BABE: PARTIZANSKI PUT: 144,164,168A,198, Naselje NEMENIKUĆE: BRANE AKSENTIJEVIĆA: ,6-12,16,24,382-388B,394,400B,406A-408A,510A,3-5,387-387E,393,591A-591C,615, DESPOTA STEVANA LAZAREVIĆA: ,4-8A,12-14,1-3A, DRUGOG JULA: ,2-6,10-14A,20-20A,378-380B,588A,600,3,9A,13-15,31-33, MILOVANA GLIŠIĆA: 10,20-24,36-40,334,440,5-7B,13-15A,19-21B,25, MILOVANA VIDAKOVIĆA: ,44,48-56,64A-66,424D,7-11A,17-19,23-31,375,427A,491C, PARTIZANSKI PUT: 14,30-32,42A-44,52A,56,66-70A,74-78,84,88D-88Z,98,102B,150,242A,320,328,334A,372A-374,378,382B-382C,396B,422-426B,430D-434,442,446A,466-468A,488,492-492A,510C,588-588B,592-596,608,614A,620,25,29A,87,99,103-105,111-115A,119,127A-129,133,145,149,159,163,167-167A,171-171A,183A-187B,195A-195C,243C-245D,281A-281B,293,309-315,329,341-345,355,359,363A,375-375E,383,391-391F,395,401-403,415D,423C-425C,429,437A-441B,447,457,461,469-469A,479,487B-495,499,505-511,515B-519,523-525,529A,545,555,571-571A,609-611, PRVOG MAJA: ,6-18A,28-28A,32-34A,42,184,414-414A,420-420,7,15,21-27,417,421,483A, USTANIČKA: 464,506D,550,19A-21,45,49,55, Naselje ROGAČA: BRVENIČKA: 37A, KOSMAJSKA: 2-10,1-9,13-17,21A-27,31,59A,391, KOSMAJSKI VENAC: 2A,6-16A,20-26,30-32,1-3A,13-19,23-29A,33-35B,43A,55A,59B,63, KOSMAJSKIH PARTIZANA: 33A, MATE JERKOVIĆA: 20, PRVOMAJSKA: 54,
Sopot
12:00 - 18:00 Naselje NEMENIKUĆE: AVALSKA: ,2,8-14,232,250,1,5,9A,13-21,25-29,33-35,237,275B, JANKA KATIĆA: ,4-4A,8-10,16-18,24,28-32,274,310A,314,326,1A-11,19-21,27-29A,311A,317A-319,333,369A, JOVANA ŽUJOVIĆA: ,2-4,8-10,20-24,28-30,34,40,192,260,284,290,304,340A,3B,9-15A,293-295,585, KAPETANA DRAGIĆA: ,2-4,8-16,28,194A,202,1-5B,11,15-15,19-21,31-31A,39,201-201,215, KARAĐORĐEVA: 2-16,22-22,26,64,1,5-13,277, KOSMAJSKA: 2,6,36-36A,76A,138A,150,1,5-15A,31,41,141,151B, KOSMAJSKOG ODREDA: 4-10,16-26,30-32,40-40A,44-52,56-68,72-74A,80-86,90,98,104B,142,192,220,264,440,524D-526A,532A-534A,610A,3,7-11,15,19,23-25,29-35,39-43A,47-65,69-71,75-79,83,89-99,105-105A,109-109A,115A,151A,221B-221D,257,261,267A,477,521-523J,531,535A-535D,539B,617B, MILOVANA GLIŠIĆA: ,2-2A,6-8A,324A,472-474C,1,9,473, MILOVANA VIDAKOVIĆA: 4-14A,22-24,28,32,40,70,214,446,454,5,447A, NjEGOŠEVA: 26-32,36-44,48-50,56-58,66,98,11,21-21A,29,93,335, SVETOZARA ĐUKIĆA: ,6-12,7-11, USTANIČKA: 2,6,32,452,451-453, Naselje ROGAČA: KOSMAJSKA: 84,83,153-155C,245A,
Mladenovac
12:00 - 18:00 Naselje NEMENIKUĆE: PARTIZANSKI PUT: 589B,
Surčin
09:00 - 17:00 Naselje JAKOVO: SESTARA KRSTONOŠIĆ: 2-40,3-19, SURČINSKA: 2-40,1-17,21-29,33-47, VOŽDA KARAĐORĐA: 2-50,54-72,3-71,
Surčin 08:30 - 14:30 Naselje BOLjEVCI: BENKOVIH: 2,6-16,13, BISENIJE SIMIĆ: 4,14-16,3-11,17, BRAĆE GAVRAJIĆ: 2-32,36-40,46-48,52-80,84-86,90-100,104-108,114,120,126,134,142-150,154-162,166-196,200-206,210-224,1-43,47-71,75,79-81,85-99, BRAĆE GAVRILOVIĆ: 18-34,38-50,15-27,31-37,41-55, BRAĆE IKER: 2-8A,12-70,74-76,80-94,1-9,13-43,49-117, BRAĆE JOVANOVIĆ: 10-14,18-22,26-30,1,5-9,15-37,49, BRAĆE KOKAR: 5-7,2-68,72-72A,1-77, BRAĆE STOJADINOVIĆ: 2-14,18-30,1,7-23, BRAĆE VESELINOVIĆ: 2-16,1-19, BRAĆE VUJIĆ: 2-14,18-54,58-102,122,1-63K,69-77, ČMELIKOVO NASELjE: BB,2-16,20,28,34,40,44-50,56-72,80,84-90,96,1-5,9-15,21,29-31,35,39-51,57-61,65-67,127,131-157,165, CVETKA RAMLjANCA: 2-8A,16-26,1,11,15-17,21-27, FENEČKA: 2-6,12-20,24-30,40-46,54-56,60-66,70,74-98,3-7,11,17,21,25,107, GRABOVAČKA: 14,28, ILIJE RADOJČIĆA-ZECA: 4-6,12-28,1,5-7A, KARAĐORĐEVA: 4,18,22-26,30-70,1-47, RADOJKE ALEKSIĆ: 2-6,12-22,7-9,13-21, UČITELjA JOVANOVIĆA: 6,14-16, ULICA MIRA: 2-16,20-32,3-29, VASILIJA NIKOLIĆA-BEJE : 6-8,12,1-7, Naselje JAKOVO: MANASTIR FENEK: BB, Naselje PROGAR: BRAĆE DOLOVAC: 2-8,12-14,1,9, BRAĆE RADIĆ: 2-42,1-5,9,13-25, DVANAESTOG AVGUSTA: 2-22,26-74,78-114A,118-132,1-1,5-79,85-117,123-125, MALA AMERIKA: 2-14,84-88,92,1-19,29,43,75, MOMIRA PUCAREVIĆA: 2-18,1-29, NOVOSADSKA: 2-12,18-20,21, OSAMNAESTOG MAJA: 2-10,1-9,13-25, PARTIZANSKIH BAZA: 2-4,8-16,24,28,1,11-17,21,27-33, PERE KOJADINOVIĆA: 4,8-16,20-22,32-34,1-3,7-21,29,33,41-43, RAŠINA BARA: 2-16,20-36,3-13,17-47, ŠPRINGEROVA: 2-2B,14-26,1-25,29-31, ŠTRKOVA: 2,10, VLADE OBRADOVIĆA-KAMENOG: 4,10-10,14,20-34,40-48,56-56,60-98D,102-120A,124-144,148-168,172-176,180-184,188,232,1,5-7,11-19,23-63,67-69,73,79-81,85,89-91,97,101-103,145, ŽRTAVA FAŠIZMA: 2-28,1-5,9-33A,43,
Kurir.rs
"INVESTICIJA VREDNA 28 MILIONA EVRA, 100 NOVIH RADNIH MESTA" Predsednik Vučić sutra na otvaranju proizvodnog pogona kompanije "Knjaz Miloš" u Arađelovcu