Nekoliko dana kasnije Rašić je ponovo prolazio istim putem, ovoga puta bio je u društvu supruge. Prišavši kapiji dotakao se zvona, ali mu ni ovoga puta niko nije odgovorio. Bio je to znak koji je kod starca probudio sumnju , piše portal Kaldrma.

Kada su ušli u stan misterija postala još veća

Upravo je ta okolnost prisutnima ulivala nadu da je starica tu negde i da je živa. Budući da su Rašić i njegova supruga bili jedine osobe sa kojima je Draga Mitrićević bila u gotovo svakodnevnom kontaktu, on je u prvi mah pomislio da je, plašeći se da je neko ne opljačka, paranoična starica sama na vrata naslonila pisaći sto.

Pojedinci su se prisećali da su, koliko juče, n a ulici viđali staricu odevenu u dotrajalo odelo i sa starinskom kapom na glavi koja je, hodajući uz pomoć štapa i uvek noseći čarape različitih boja, protiv uroka, ljutito mrmljala i vikala na one koji bi pokušavali da joj se obrate. Zaintrigirani slučajem imućne starice, ljudi su odjednom počeli da se zanimaju za nju a naročito za poreklo njenog bogatstva.

Ko je bila Draga

Zla kob porodice

Prokletstvo dukata

Bilo kako bilo, nakon što se vratio iz progonstva i po drugi put seo na presto Srbije, jedna od prvih stvari koju je naredio stari knjaz Miloš, bilo je hapšenje Tome Vučića Perišića. I upravo tu dolazimo do spornog detalja vezanog za pomenute dukate. Naime, po knjaževom naređenju ali i propisanoj dužnosti, patrolu koja je krenula na kuću negdašnjeg moćnika predvodio je niko drugi do Jovan Dimitrijević Mitrićević, koji je u to vreme obavljao funkciju upravitelja gradske varoši.