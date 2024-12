Iako u godinama, u jako je dobrom stanju: i fizičkom i medicinskom. Ipak, oboljenje kičme koje ima, dovelo je do jako ograničene pokretljivosti ovog čoveka, nesnosnim bolovima u nogama i jednim veoma lošim kvalitetom života . Sve to ga je učinilo idealnim kandidatom za ovaj pionirski poduhvat u UC KSC.

- To su takozvani super-seniori. To su stariji ljudi koji su, osim oboljenja kičme, zdravi i hoće pun kvalitet života. Nekad je granica bila 65 godina, tada se nakon te starosne dobi pacijenta nisu ni radile operacije kičme - objašnjava dr Zagorac.

- Ja sam u novembru bio na Mejo klinici na simpozijumu i razgovarao sam tamo sa kolegama iz Amerike da vidim koji su to uslovi koje moramo mi da ispunimo, da li treba nešto posebno da bi to sproveli i onda sam nakon povratka iz Amerike i razgovora sa Upravom UKCS i Klinike za ortopediju, video da to možemo da uradimo, da imamo sve što se tiče tih lekova i protokola... I tada smo i odlučili smo da to uradimo - rekao je dr Zagorac.