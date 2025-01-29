DANAS ISKLJUČENJA STRUJE U ČETIRI BEOGRADSKE OPŠTINE: Evo detaljnog spiska - počinju u 8.30
Elektrodistribucija Beograd je za danas najavila isključenje struje zbog radova u četiri opštine.
Isključenja počinju u 8.30 časova:
Grocka 09:00 - 14:00
Naselje LEŠTANE: 20 OKTOBRA: 8,3-15, 29 NOVEMBRA: 2,6-10,14A-20,1-19, BORE STANKOVIĆA: 16A, BRANISLAVA NUŠIĆA: 2B-20,24A-42,1-7,11-23, DIMITRIJA BOGDANOVIĆA: 2-18,1-13, DRENjAČKA: 6-64E,19-41,45E-69B,73-79,83-85D, DUŠANA PETROVIĆA-ŠAN: 2-6C,10B-36,42A-92G,3-7,11-13,17-19A,23, GAVRILA PRINCIPA: 2-12,1-11, KRAGUJEVAČKIH ĐAKA: 2-4,1-29,33, KRUŽNI PUT: BB,BB,BB,BB,2-2I,36-40,48,5,9-9V,15-17V,21A-29, MARŠALA TITA: BB,BB,2-24,30-38,1-13,21-51,89A, MIĆE STOJKOVIĆA: 2-6,10-18,1-11, MIODRAGA PEŠIĆA: 2-22,1-31, MIROSLAVA PEŠIĆA: 2-18,1-15, NASELjE ELEKTROISTOK: 2-8,1-7, NIKOLE TESLE: 2-10A,14-20,24,28-34,1-17B, PRVOMAJSKA: 2-64,1-9B,15-63A, RADETA KOVAČEVIĆA: 2-14,1-9, RATKA PAVLOVIĆA: 2-14,1-13, SAVE KOVAČEVIĆA: 2-38A,42-132,136E-142,146B,150-150A,156-160,1-5,9-15,19A-25,33,61-65,69, SEDMOG JULA: 2-22,1-25, SMEDEREVSKI PUT: BB,2C-6V,3A-5A,9-13,21-23V,37-37A, SVETOZARA MARKOVIĆA: 2-14,1-3B,9-13A, TOPLIČKA: 2-12A,18A,1-17A, VELjKA VLAHOVIĆA: 4,10-12,1-19A, VLADIMIRA ROLOVIĆA: 2-22,26-30,1-23, VUKA KARADžIĆA: 6-6A,10-28,5-33, ZABRANSKA: BB,42-58A,62,47-75B,79-105, ŽIVORADA MIHAILOVIĆA: 2-10,1-9,
Grocka 09:00 - 14:00
Naselje BOLEČ: MARŠALA TITA: 122-124,130,142, SMEDEREVSKI PUT: BB,,2-2D,6,120-122V,128, Naselje GROCKA: SMEDEREVSKI PUT: 6C,1R, Naselje LEŠTANE: KRUŽNI PUT: 9A-9G, Naselje RITOPEK: DRUGE KRAJIŠKE BRIGADE: 1-11A,21-25, KARAĐORĐEVA: 118-126,130-130,142-148, PROLETERSKA: 15,27, SMEDEREVSKI PUT: 2-2A,12-18,32,118B,122,1-3,17,43,123, SUNČANA: 3,7,11-17A, SVETOSAVSKA: 30-40A,25,
Obrenovac 08:30 - 14:00
Naselje KRTINSKA: BUGARSKI KRAJ: 6, CENTAR: 0BB,5, DORĆULA: 14-18,22,34-36,40,52A,56-56,62-64,70-72,5,13,19,29,33-35,43,47,55,61,67, GROBLjANSKA: 2-4,8-12,16-20,3-11A,19-21B, KOD ŠKOLE: 0, MLADOST KOLONIJA-KRTINSKA: 6,34A,38,49-63,69-69,199,1111, MLINARSKA: 2-4,8,1,7,11, NEMA NAZIV ULICE: 14,36,42,48,7,37, PUT ZA DUBOKU BARU: 4A,8,14,3,9, PUT ZA PROVO: 8,16A,32,36-38A,42-46A,50,11,15-21,27,31-31B,37-39,43, SELO: 34,40,46,60A,128,9-13,21,25,39,51,79,197, TRNjACI: 2A,6,10,14A-16,24,28-30,176,1-5,9A-15,19-23A,27,31-33,41-47,63-69B,185, VIŠNjICA: 2,6-8B,14-14,20-24,28-38,152,168,1-3A,9A-17,27,65, Naselje OBRENOVAC: KRTINSKA: 0-32,38,42-50,54,58-60,64,68,1-21,25-27,31-33,37-45,49-53,57-61,109, Naselje UROVCI: OBRENOVAC KRTINSKA: 16,1111,
Surčin 09:00 - 12:00
Naselje PETROVČIĆ: DEČANSKA: 14-28,11-23,
Lazarevac 09:00 - 15:00
Opština Lajkovac:Naselje Lajkovac ulice: Hajdučka,Vojvode Putnika,Vojvode Mišića 176-196,deo desanke Maksimović,Prote Mateja 1-40(prema Rubribrezi)
KAKAV UDARAC ZA PUTINA, SVE GORI, UKRAJINCI LIKUJU! Dronovima pogođena jedna od najvećih i najprofitabilnijih ruskih rafinerija - "UČINAK 4 OD 4" (FOTO, VIDEO)