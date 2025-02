"DO PROLEĆA BI TREBALO DA SE UKLONI SAVSKI MOST" Šapić: Stiže još novih vozila za gradski prevoz! Semafori na Autokomandi od idućeg vikenda

Sve navedeno predstavlja strategiju razvoja javnog prevoza, koja je postavljena pre mnogo godina i definisala da se terminusi u centru rasterete, prevoz u ovoj zoni u najvećoj meri obavlja tranzitnim linijama, a korisnici iz obodnih naselja prevoze do presedačkih pozicija odakle nastavljaju dalje putovanje. Sve to bi doprinelo smanjenju intervala polazaka linija sa sada prosečnih 11 do 15 minuta na 6 do 8 minuta.