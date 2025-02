Bio je to dalek istočni deo Beograda, ma koliko da se odatle mogao da vidi i sam centar. Tu, oko Cvetkove mehane, se do 1940. godine, kada počinjemo našu priču, već bilo naselilo 40.000 duša. Iako je stvoreno pogolemo naselje, ceo taj kraj je malo po čemu ličio da pripada prestonici.

Upravo tih letnjih dana vodili su meštani ogorčenu borbu da sačuvaju ono što je, naposletku, baš tom njihovom upornošću, do dan danas ostalo kao jedan od simbola Zvezdare . Jer, da je tada bila isterana do kraja volja predratne vlasti , ne bi nikada postojala – Cvetkova pijaca!

Istinski ovako je sve izgledalo… Najbliža pijaca je bila Đeram. Ali valjalo je do nje pešačiti. Aj’ i to što je bila podaleko, i što tramvajska karta nije bila baš jeftina onome kome je bilo teško da tabana, veći problem za sav onaj živalj oko Cvetkove mehane na vrhu, u to vreme još uvek samo ulice, Kralja Aleksandra, bilo je njeno radno vreme.